В правительстве назвали сумму, которая требуется Украине на 2026 год — Finance.ua

В правительстве назвали сумму, которая требуется Украине на 2026 год

Министерство финансов предусматривает, что дефицит государственного бюджета на 2026 год составит 45 млрд долларов. На сегодняшний день у правительства есть обязательства от внешних партнеров по покрытию всего 35 млрд долларов.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию программы деятельности правительства.
«Есть потребность во внешнем финансировании на 2026 год. На сегодняшний момент она составляет 45 миллиардов долларов (она включает также расходы по погашению долгов). Если взять в целом дефицит (без расходов на погашение предыдущих долгов — ред.), дефицит планируется на уровне 42 миллиарда долларов, как это во время каждого из лет».
Министр добавил, что из необходимых 45 млрд долларов уже есть обязательства партнеров, которые позволяют покрыть 35 млрд долларов (78%).
«У нас на следующий год на сегодняшний момент есть обязательства, которые потенциально можно направить на финансирование дефицита госбюджета на уровне 35 млрд. Мы понимаем, что этого не достаточно.
Сергей Марченко добавил, что Минфин обсуждает с партнерами двухлетний горизонт планирования объемов внешней помощи, чтобы планировать покрытие расходов на 2026−2027 годы.
Напомним, Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году Украина получит около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это позволит без привлечения эмиссии покрыть дефицит бюджета даже в условиях роста оборонных расходов.
Базовый сценарий НБУ предусматривает, что в 2026 году Украина получит около 35 млрд долларов, а в 2027 году — 30 млрд долларов внешней поддержки. Треть этих средств уже анонсирована партнерами, по остальным — идут переговоры.
РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
