Украинское правительство представило 12 приоритетов на 2026 год — Finance.ua

Украинское правительство представило 12 приоритетов на 2026 год
Кабинет Министров Украины представил Проект Программы действий на 2026 год, включающий 12 стратегических целей. Среди ключевых приоритетов — оборона, евроинтеграция и антикоррупция.
Согласно презентации проекта, сейчас очерчены основные стратегические направления, определен объем бюджета финансирования и план действий.
Об этом говорится в опубликованном Проекте Программы действий Кабинета министров Украины, пишет унн.
Сегодня представлены 12 стратегических целей правительства на 2026 год
Они размещены в следующем порядке:
- Оборона и безопасность;
- Евроинтеграция.
- Антикоррупция.
- Благосостояние.
- Ветеранская политика.
- Макрофинансы и реформы.
- Бизнес.
- Здоровье и спорт.
- Образование и наука.
- Восстановление.
- Культура.
- Зимняя стабильность.
Разъяснение целей и средств к каждому пункту
Оборона и безопасность
Речь идет о привлечении дополнительного финансирования от партнеров для производства оружия и обеспечения армии.
Не менее 50% средств на вооружение тратится на закупку украинского оружия. Трансформация сил обороны. Единая политика строительства фортификаций и защитных сооружений, радиоэлектронной борьбы и защиты неба. Масштабирование внутреннего производства по датской модели. Запуск Defence City и развитие инноваций. Улучшены условия службы.
Антикоррупция
Правительство заявило о целях достичь прозрачного, быстрого и безопасного взаимодействия государства с гражданином и бизнесом.
Для этого внедряем дорожные карты с ЕС и запускаем новый Таможенный кодекс. Также добавляем новые цифровые сервисы — е-нотариат, е-суд, ЦПАУ 2.0, которые снижают коррупцию и повышают эффективность взаимодействия с государством.
Евроинтеграция
До конца года завершим все проверки наших законов и готовы начать переговоры о вступлении в ЕС по всем 6 кластерам.
Благосостояние
Восстановление прифронтовой территории и поддержка ВПЛ.
Аккумуляция минимум 25 млрд грн на ключевые нужды общин по разным программам в 2025 и более 50 млрд в 2026.
Специальный экономический режим в прифронтовых регионах: условия для бизнеса и трудоустройства. Индексация и развитие пенсионных и социальных программ.
Ветеранская политика
Запуск комплексной программы поддержки ветеранов. масштабирование центров, реабилитационные сервисы, финансовая поддержка. Удобные сервисы для военнослужащих и ветеранов в Дії.
Макрофинансы и реформы
$37 млрд помощи на 2026 и 2027 год, аудит расходов, вывод экономики из тени, новая программа МВФ. Новый Таможенный кодекс.
Бизнес
Мораторий на проверки бизнеса (5 лет), ускоренная приватизация, стимулы для производства в Украине, привлечение частного сектора в инфраструктуру и восстановление, открытие рынков и экспорт, дерегулирование, инвестфонды (из США и ЕС).
Здоровье и спорт
Программа раннего выявления и профилактики неинфекционных болезней. Медицинская инфраструктура, реабилитация, протезирование, кадровое обеспечение.
