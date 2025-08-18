Украинское правительство представило 12 приоритетов на 2026 год — Finance.ua

Украинское правительство представило 12 приоритетов на 2026 год Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Кабинет Министров Украины представил Проект Программы действий на 2026 год, включающий 12 стратегических целей. Среди ключевых приоритетов — оборона, евроинтеграция и антикоррупция.

Согласно презентации проекта, сейчас очерчены основные стратегические направления, определен объем бюджета финансирования и план действий.

Об этом говорится в опубликованном Проекте Программы действий Кабинета министров Украины, пишет унн.

Сегодня представлены 12 стратегических целей правительства на 2026 год

Они размещены в следующем порядке:

Оборона и безопасность; Евроинтеграция. Антикоррупция. Благосостояние. Ветеранская политика. Макрофинансы и реформы. Бизнес. Здоровье и спорт. Образование и наука. Восстановление. Культура. Зимняя стабильность.

Разъяснение целей и средств к каждому пункту

Оборона и безопасность

Речь идет о привлечении дополнительного финансирования от партнеров для производства оружия и обеспечения армии.

Не менее 50% средств на вооружение тратится на закупку украинского оружия. Трансформация сил обороны. Единая политика строительства фортификаций и защитных сооружений, радиоэлектронной борьбы и защиты неба. Масштабирование внутреннего производства по датской модели. Запуск Defence City и развитие инноваций. Улучшены условия службы.

Антикоррупция

Правительство заявило о целях достичь прозрачного, быстрого и безопасного взаимодействия государства с гражданином и бизнесом.

Для этого внедряем дорожные карты с ЕС и запускаем новый Таможенный кодекс. Также добавляем новые цифровые сервисы — е-нотариат, е-суд, ЦПАУ 2.0, которые снижают коррупцию и повышают эффективность взаимодействия с государством.

Евроинтеграция

До конца года завершим все проверки наших законов и готовы начать переговоры о вступлении в ЕС по всем 6 кластерам.

Благосостояние

Восстановление прифронтовой территории и поддержка ВПЛ.

Аккумуляция минимум 25 млрд грн на ключевые нужды общин по разным программам в 2025 и более 50 млрд в 2026.

Специальный экономический режим в прифронтовых регионах: условия для бизнеса и трудоустройства. Индексация и развитие пенсионных и социальных программ.

Ветеранская политика

Запуск комплексной программы поддержки ветеранов. масштабирование центров, реабилитационные сервисы, финансовая поддержка. Удобные сервисы для военнослужащих и ветеранов в Дії.

Макрофинансы и реформы

$37 млрд помощи на 2026 и 2027 год, аудит расходов, вывод экономики из тени, новая программа МВФ. Новый Таможенный кодекс.

Бизнес

Мораторий на проверки бизнеса (5 лет), ускоренная приватизация, стимулы для производства в Украине, привлечение частного сектора в инфраструктуру и восстановление, открытие рынков и экспорт, дерегулирование, инвестфонды (из США и ЕС).

Здоровье и спорт

Программа раннего выявления и профилактики неинфекционных болезней. Медицинская инфраструктура, реабилитация, протезирование, кадровое обеспечение.

