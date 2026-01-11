Сколько семей получили услугу «Муниципальная няня» в 2025 году
За 2025 год 2480 семей получили компенсацию на оплату услуг «муниципальной няни». Услуга «муниципальная няня» — это возможность официально нанимать няню для ребенка, а государство возместит средства на оплату ее труда.
Об этом рассказали в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.
Сколько средств компенсирует государство
Государство возмещает 100% минимальной заработной платы в почасовом размере, установленной на 1 января соответствующего года, за один час ухода, но не более 165 часов в месяц.
С января 2025 года минимальная заработная плата в месячном размере составляет 8000 гривен, а в почасовом размере — 48 гривен.
Стоит отметить, что в 2026 году минимальная зарплата выросла до 8647 грн.
Воспользоваться программой могут родители детей этих категорий:
- дети до 3 лет внутренне перемещенных лиц (не имеющих тяжелых болезней);
- дети до 6 лет, нуждающиеся в дополнительном уходе;
- дети до 6 лет, у которых один из родителей — лицо с инвалидностью I или II группы;
- дети до 6 лет, проживающие на территориях, где невозможно обеспечить функционирование заведений дошкольного образования.
Для этого нужно найти няню, оформить официальный договор и подать документы в ближайшее управление по социальной защите населения (УСЗН).
«Важно, что право на услугу „муниципальная няня“ получают внутренне перемещенные лица и те граждане, которые вместе с детьми проживает на территориях, где невозможно обеспечить функционирование заведений дошкольного образования», — говорится в сообщении.
Пособие при рождении ребенка
Ранее мы рассказывали, что с 1 января 2026 года выплата при рождении ребенка составит 50 тысяч гривен. Это единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка.
Пособие по уходу за ребенком до одного года составит 7 000 грн в месяц. Для ребенка с инвалидностью размер этого пособия увеличен до 10 500 грн гривен в месяц.
