Сколько семей получили услугу «Муниципальная няня» в 2025 году

За 2025 год 2480 семей получили компенсацию на оплату услуг «муниципальной няни». Услуга «муниципальная няня» — это возможность официально нанимать няню для ребенка, а государство возместит средства на оплату ее труда.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Сколько средств компенсирует государство

Государство возмещает 100% минимальной заработной платы в почасовом размере, установленной на 1 января соответствующего года, за один час ухода, но не более 165 часов в месяц.

С января 2025 года минимальная заработная плата в месячном размере составляет 8000 гривен, а в почасовом размере — 48 гривен.

Стоит отметить, что в 2026 году минимальная зарплата выросла до 8647 грн.

Воспользоваться программой могут родители детей этих категорий:

дети до 3 лет внутренне перемещенных лиц (не имеющих тяжелых болезней);

дети до 6 лет, нуждающиеся в дополнительном уходе;

дети до 6 лет, у которых один из родителей — лицо с инвалидностью I или II группы;

дети до 6 лет, проживающие на территориях, где невозможно обеспечить функционирование заведений дошкольного образования.

Для этого нужно найти няню, оформить официальный договор и подать документы в ближайшее управление по социальной защите населения (УСЗН).

«Важно, что право на услугу „муниципальная няня“ получают внутренне перемещенные лица и те граждане, которые вместе с детьми проживает на территориях, где невозможно обеспечить функционирование заведений дошкольного образования», — говорится в сообщении.

Пособие при рождении ребенка

50 тысяч гривен. Это единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка. Ранее мы рассказывали , что с 1 января 2026 года выплата при рождении ребенка составитЭто единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка.

Пособие по уходу за ребенком до одного года составит 7 000 грн в месяц. Для ребенка с инвалидностью размер этого пособия увеличен до 10 500 грн гривен в месяц.

