Как можно оформить «детские» 50 тысяч гривен
С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий при рождении ребенка единовременное пособие от государства в размере 50 тысяч гривен.
Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики семьи и единства Украины Людмила Шемелинец в эфире телемарафона.
Способы получения этого пособия
- подать заявление в Пенсионный фонд;
- оформить заявление через сервис «єМалятко», который есть в «Дії».
«Поскольку техническая реализация программы может занять какое-то время, то если пособие хочется оформить сегодня, тогда нужно обратиться в Пенсионный фонд», — отметила Шемелинец относительно нюансов оформления выплат.
За соответствующий законопроект в целом проголосовала Верховная Рада. Эти меры должны усилить поддержку родителей и создать современные условия для совмещения материнства (родительства) с профессиональной жизнью.
Какие выплаты теперь будут
- 50 000 грн — единовременное денежное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка.
- 7 000 грн/мес. — пособие по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью — 10 500 грн/мес. (коэф. 1,5).
Если на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 грн и дополнительно — 7 000 грн/мес до достижения ребенком 1 года.
- 8 000 грн — пособие по уходу за ребенком «єЯсла» в случае трудоустройства матери (в режиме полного рабочего времени);
- 8 000 грн — денежная выплата по уходу за ребенком «єСадок»;
- 5 000 грн — единовременное денежное пособие учащимся первых классов «пакет школьника».
