Как можно оформить «детские» 50 тысяч гривен

26
Как можно оформить «детские» 50 тысяч гривен
Как можно оформить «детские» 50 тысяч гривен
С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий при рождении ребенка единовременное пособие от государства в размере 50 тысяч гривен.
Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики семьи и единства Украины Людмила Шемелинец в эфире телемарафона.

Способы получения этого пособия

  • подать заявление в Пенсионный фонд;
  • оформить заявление через сервис «єМалятко», который есть в «Дії».
«Поскольку техническая реализация программы может занять какое-то время, то если пособие хочется оформить сегодня, тогда нужно обратиться в Пенсионный фонд», — отметила Шемелинец относительно нюансов оформления выплат.
За соответствующий законопроект в целом проголосовала Верховная Рада. Эти меры должны усилить поддержку родителей и создать современные условия для совмещения материнства (родительства) с профессиональной жизнью.

Какие выплаты теперь будут

  • 50 000 грн — единовременное денежное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка.
  • 7 000 грн/мес. — пособие по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью — 10 500 грн/мес. (коэф. 1,5).
Если на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 грн и дополнительно  — 7 000 грн/мес до достижения ребенком 1 года.
  • 8 000 грн — пособие по уходу за ребенком «єЯсла» в случае трудоустройства матери (в режиме полного рабочего времени);
  • 8 000 грн — денежная выплата по уходу за ребенком «єСадок»;
  • 5 000 грн — единовременное денежное пособие учащимся первых классов «пакет школьника».
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиКабмин
Payment systems