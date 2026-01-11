Как изменится программа «Власна справа» в 2026 году
Грантовая программа « Власна справа " стартовала летом 2022 года. За время ее действия финансовую поддержку получили 34 тыс. грантеров на общую сумму 8,8 млрд грн. Из них 80% грантов направлено на развитие действующего бизнеса, 20% - на заведение собственного дела.
В Государственной службе занятости рассказали об обновленных условиях программы.
Как изменится программа в 2026 году
«В 2026 году государственный проект „Власна справа“ продолжит развиваться и предоставлять финансовую поддержку украинцам для открытия или развития своего бизнеса», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что обновленные условия уже вступили в силу, поэтому предприниматели могут ознакомиться с расширенными возможностями программы и увеличенными суммами микрогрантов.
С 1 января 2026 года увеличены суммы предоставления микрогрантов:
- до 100 тыс. гривен при регистрации физлицом — предпринимателем;
- до 200 тыс. гривен при создании одного рабочего места;
- до 350 тыс. гривен — не менее двух рабочих мест;
- до 200 тыс. гривен для молодежи 18−25 лет без дополнительных условий для создания рабочих мест.
Также продолжают действовать улучшенные условия для грантовых проектов в сферах дошкольного образования и креативной индустрии, а также реализуемые в прифронтовых областях. Срок реализации гранта — 3 года.
Кроме того, с 2026 года расширится команда уполномоченных банков, которые будут обслуживать клиентов программы «Власна справа».
После технической реализации присоединятся еще ПриватБанк и Сенс Банк
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине планируют переформатировать государственную программу «Власна справа». Государство намерено поддерживать бизнесы, демонстрирующие рост, предоставляя им новые гранты без необходимости ждать полного погашения налоговых обязательств.
