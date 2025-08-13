«Собственное дело»: какие отрасли чаще всего выбирают бизнесмены — Finance.ua

«Собственное дело»: какие отрасли чаще всего выбирают бизнесмены Сегодня 13:36

Победители программы «Собственное дело», подавшие заявки на гранты между 7 и 20 июля 2025 года, уже приближаются к реализации своих бизнес-идей.

Об этом сообщила Государственная служба занятости.

Многие украинцы уже воспользовались поддержкой, чтобы реализовать свои бизнес-инициативы, начать собственное дело и создать новые рабочие места.

По результатам четырнадцатой волны программы 2025 года 462 предпринимателя получат микрогранты на общую сумму 126 миллионов гривен на запуск или развитие бизнесов, что будет способствовать созданию почти 740 новых рабочих мест. Файл с перечнем номеров заявлений победителей можно скачать здесь

Топ-5 сфер деятельности, в которых победители осуществляют или планируют начать свой бизнес:

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств (34%);

перерабатывающая промышленность (15%);

временное размещение и организация питания (13%);

образование (6%);

профессиональная, научная и техническая деятельность (5%).

Лидеры среди регионов — это Киевщина (15%), Львовщина (10%), Ивано-Франковщина (7%), Сумщина и Харьковщина (6%).

Большинство участников программы имеют высшее образование — таких 73%. Еще 12% получили среднее специальное образование.

Гранты молодежи

В рамках молодежного направления программы гранты до 150 тысяч гривен получат 33 украинца в возрасте от 18 до 25 лет. Эти средства будут способствовать реализации бизнес-идей, покрытию расходов на аренду, приобретению оборудования и запуску собственного бизнеса.

Читайте также Как молодые украинцы могут получить грант на собственный бизнес

За почти год действия молодежной грантовой программы 460 молодых предпринимателей получили возможность реализовать свои проекты и внести существенный вклад в развитие экономики Украины.

За период реализации программы «Собственное дело» с 2022 года было предоставлено 28 тысяч микрогрантов и создана или находится на этапе создания 51 тысяча новых рабочих мест.

Гранты ветеранам

В рамках ветеранского направления программы «Собственное дело» 14 волны 59 победителей. Они получат гранты на сумму 28 миллионов гривен для запуска или развития собственного бизнеса. Благодаря этому появится 114 новых рабочих мест. Средний размер гранта составил 478 тысяч гривен.

Среди победителей — 49% являются участниками боевых действий, 46% - члены семьи участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны и 5% - люди с инвалидностью в результате войны. Подавляющее большинство — до 70% грантополучателей имеют высшее образование.

Читайте также Ветераны могут бесплатно овладеть логистическими профессиями: детали программы

С момента запуска ветеранского направления программы в апреле 2023 года более 2 тысяч украинцев воплотили свои бизнес-идеи. В процессе создания 4 тысячи новых рабочих мест. Так, 31% грантеров открыли магазины и мастерские, 15% - кафе или кофейни, 14% - производят товары, еще 9% оказывают услуги. Файл со списком номеров заявлений победителей по ветеранским грантам можно скачать здесь

Напоминаем, что в рамках программы «Собственное дело » от Министерства экономики Украины и Государственной службы занятости можно получить микрогранты до 250 тысяч гривен на открытие или расширение бизнеса. Предприниматели из восьми прифронтовых областей (Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской) могут получить грант до 500 тысяч гривен на развитие собственного дела. Предусмотрен грант до 1 миллиона гривен на создание частного заведения дошкольного образования. Также до 1 миллиона гривен могут получить участники боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, а также второй из супругов, в рамках ветеранского направления . Молодежь до 25 лет может получить грант размером до 150 тысяч гривен. Подать заявку можно через портал «Дія».

