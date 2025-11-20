Украина предложила ОАЭ создать совместные агрохабы: что это дает Вчера 12:12 — Аграрный рынок

Украина предложила ОАЭ создать совместные агрохабы: что это дает

19 ноября в Киеве прошла IV Международная конференция по продовольственной безопасности Food from Ukraine — важная международная платформа для усиления сотрудничества по вопросам глобальной продовольственной безопасности и развития стратегических партнерств между Украиной и странами мира.

В рамках конференции прошли двусторонние встречи с участием мировых лидеров, министров, представителей международных организаций и ведущих экспертов.

Во время двусторонней встречи заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого с заместителем Министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Аль Шамси обсуждалось создание агрохабов в ОАЭ.

Что предусматривается

Эти хабы будут принимать украинскую продукцию для дальнейшей упаковки и распределения в нуждающиеся страны. В частности в Газу, Судан, Кению, Сомали и другие регионы.

Это позволит оптимизировать логистику и повысить эффективность доставки продовольствия тем, кто в нем больше всего нуждается.

«Украина уже давно играет ключевую роль в мировой продовольственной безопасности и является надежным партнером для стран Глобального Юга. Несмотря на войну и попытки россии препятствовать нашему экспорту, с 2022 года мы поставили в Азию, Африку и Латинскую Америку более 40% украинского зернового экспорта. Мы не просто доставляем продовольствие, а предлагаем технологии, опыт и модели производства, обеспечивающие долговременную продовольственную стабильность. Это формирует равноправные партнерства, укрепляющие устойчивость экономик всех стран-участниц», — отметил Тарас Высоцкий.

