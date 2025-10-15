Три зоны риска: как мошенники действуют на рынке украинских земель Сегодня 21:03 — Аграрный рынок

Три зоны риска: как мошенники действуют на рынке украинских земель

Мошенничество на рынке сельскохозяйственных земель в Украине — не редкость. Его масштабы и схемы зависят от инвестиционной привлекательности региона и уровня правовой определенности на местах.

По словам юриста юридической компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Олега Рожкова, условно всю территорию Украины можно разделить на три зоны риска:

зону высокой инвестиционной привлекательности; зону сложных земельных правоотношений; зону правовой неопределенности.

Зона высокой инвестиционной привлекательности

К этой категории относятся наиболее плодородные черноземы — земли, имеющие высокую рыночную стоимость и являющиеся высоколиквидными активами. Именно поэтому они привлекают наибольшее внимание мошенников.

В таких регионах фиксируются типовые противоправные действия, в частности:

манипуляции с преимущественным правом арендатора,

подделка документов от имени владельцев (в том числе умерших),

заключение фиктивных договоров дарения или пожизненного содержания для незаконной перерегистрации прав собственности.

Зона сложных земельных правоотношений

Для этой зоны характерны мелкое землевладение, устаревшие документы и несогласованные границы участков. Такие обстоятельства создают благоприятную почву для судебных споров и схем, связанных с установлением права собственности или изменением границ земельных участков.

Среди наиболее распространенных злоупотреблений:

поддельные завещания,

незаконное изменение границ смежных участков,

захват самозалесенных земель.

Зона правовой неопределенности

В регионах, где документы и реестры уничтожены из-за боевых действий или оккупации, правовое поле остается деформированным. Утрата архивов и документов создает идеальные условия для новых форм мошенничества.

«Многие владельцы земельных участков являются внутренне перемещенными лицами, и соответственно правоустанавливающие документы могут быть потеряны или уничтожены. А такое привлекательно для мошенников, и здесь применяются самые интересные формы мошенничества, связанные с земельными участками. Одними из вышеприведенных форм мошенничества являются использование утраченных документов, незаконная перерегистрация в оккупационных реестрах и другое», — объясняет юрист.

Детальнее о мошеннических схемах с сельскохозяйственной землей и как себя обезопасить — читайте в статье по ссылке.

