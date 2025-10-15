0 800 307 555
Три зоны риска: как мошенники действуют на рынке украинских земель

Аграрный рынок
28
Мошенничество на рынке сельскохозяйственных земель в Украине — не редкость. Его масштабы и схемы зависят от инвестиционной привлекательности региона и уровня правовой определенности на местах.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
По словам юриста юридической компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Олега Рожкова, условно всю территорию Украины можно разделить на три зоны риска:
  1. зону высокой инвестиционной привлекательности;
  2. зону сложных земельных правоотношений;
  3. зону правовой неопределенности.
Зона высокой инвестиционной привлекательности

К этой категории относятся наиболее плодородные черноземы — земли, имеющие высокую рыночную стоимость и являющиеся высоколиквидными активами. Именно поэтому они привлекают наибольшее внимание мошенников.
В таких регионах фиксируются типовые противоправные действия, в частности:
  • манипуляции с преимущественным правом арендатора,
  • подделка документов от имени владельцев (в том числе умерших),
  • заключение фиктивных договоров дарения или пожизненного содержания для незаконной перерегистрации прав собственности.

Зона сложных земельных правоотношений

Для этой зоны характерны мелкое землевладение, устаревшие документы и несогласованные границы участков. Такие обстоятельства создают благоприятную почву для судебных споров и схем, связанных с установлением права собственности или изменением границ земельных участков.
Среди наиболее распространенных злоупотреблений:
  • поддельные завещания,
  • незаконное изменение границ смежных участков,
  • захват самозалесенных земель.
Зона правовой неопределенности

В регионах, где документы и реестры уничтожены из-за боевых действий или оккупации, правовое поле остается деформированным. Утрата архивов и документов создает идеальные условия для новых форм мошенничества.
«Многие владельцы земельных участков являются внутренне перемещенными лицами, и соответственно правоустанавливающие документы могут быть потеряны или уничтожены. А такое привлекательно для мошенников, и здесь применяются самые интересные формы мошенничества, связанные с земельными участками. Одними из вышеприведенных форм мошенничества являются использование утраченных документов, незаконная перерегистрация в оккупационных реестрах и другое», — объясняет юрист.
Детальнее о мошеннических схемах с сельскохозяйственной землей и как себя обезопасить — читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
