Существует ли бесплатная приватизация земли: три популярных мифа Сегодня 08:03 — Недвижимость

Существует ли бесплатная приватизация земли: три популярных мифа

В Украине до сих пор ходит много легенд о бесплатной приватизации земли. Хотя такое понятие действительно существует, но оно имеет четкие правила.

Специалисты юридической компании « Земельный фонд » объяснили, что из этого правда, а что только мифы.

Миф 1

Бесплатная приватизация — это неограниченное право каждого

На самом деле — нет. Земельный кодекс четко определяет нормы:

для ведения фермерского хозяйства — в размере земельной доли (пая), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство;

для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2,0 гектара;

для ведения садоводства — не более 0,12 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок) в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара. И это право можно использовать только один раз по каждому виду.

Важно: вы можете использовать это право только один раз по каждому из видов целевого назначения.

Миф 2

Приватизация доступна в любое время

Реальность другая: во время военного положения действует мораторий на бесплатную приватизацию. На сегодняшний день разрешена приватизация в следующих случаях:

Если на земельном участке есть объекты недвижимости, которые находятся в вашей собственности. Приватизация всех земельных участков, которые предоставлялись в пользование до 1 января 2002 года.

Читайте также Сколько земли выделяют участникам боевых действий — объяснение юриста

В остальных случаях бесплатной передачи земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность в пределах норм, указанных в статье 121 Земельного кодекса Украины, — действует запрет.

Миф 3

Если не использовал свое право, оно сгорает

На самом деле, право не исчезает. После отмены военного положения вы снова сможете реализовать его — главное, чтобы до сих пор не было изменений в законодательстве.

Напомним также, что приватизация земельного участка и получение кадастрового номера на земельный участок — это разные действия, имеющие разные юридические последствия. Детальнее о каждой из них рассказали здесь.

По данным Опендатабот , в июле 2025-го средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в Украине составляла 69 628 грн, тогда как в июне его стоимость находилась на уровне 60 789 грн. Отметим также, что в июле прошлого года средняя цена на гектар составляла 51 600 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.