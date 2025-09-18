Существует ли бесплатная приватизация земли: три популярных мифа
В Украине до сих пор ходит много легенд о бесплатной приватизации земли. Хотя такое понятие действительно существует, но оно имеет четкие правила.
Специалисты юридической компании «Земельный фонд» объяснили, что из этого правда, а что только мифы.
Миф 1
Бесплатная приватизация — это неограниченное право каждого
На самом деле — нет. Земельный кодекс четко определяет нормы:
- для ведения фермерского хозяйства — в размере земельной доли (пая), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство;
- для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2,0 гектара;
- для ведения садоводства — не более 0,12 гектара;
- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок) в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;
- для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;
- для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара. И это право можно использовать только один раз по каждому виду.
Важно: вы можете использовать это право только один раз по каждому из видов целевого назначения.
Миф 2
Приватизация доступна в любое время
Реальность другая: во время военного положения действует мораторий на бесплатную приватизацию. На сегодняшний день разрешена приватизация в следующих случаях:
- Если на земельном участке есть объекты недвижимости, которые находятся в вашей собственности.
- Приватизация всех земельных участков, которые предоставлялись в пользование до 1 января 2002 года.
В остальных случаях бесплатной передачи земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность в пределах норм, указанных в статье 121 Земельного кодекса Украины, — действует запрет.
Миф 3
Если не использовал свое право, оно сгорает
На самом деле, право не исчезает. После отмены военного положения вы снова сможете реализовать его — главное, чтобы до сих пор не было изменений в законодательстве.
Напомним также, что приватизация земельного участка и получение кадастрового номера на земельный участок — это разные действия, имеющие разные юридические последствия. Детальнее о каждой из них рассказали здесь.
По данным Опендатабот, в июле 2025-го средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в Украине составляла 69 628 грн, тогда как в июне его стоимость находилась на уровне 60 789 грн. Отметим также, что в июле прошлого года средняя цена на гектар составляла 51 600 грн.
