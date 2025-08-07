Сколько земли выделяют участникам боевых действий — объяснение юриста
Каждый участник боевых действий в Украине имеет право на получение земельного участка определенного размера. Однако в настоящее время действуют ограничения по выделению земли ветеранам из-за действия режима военного положения.
Какую площадь земли могут выделить УБД
Юрист Лариса Величко в комментарии 24 Каналу рассказала, что для получения безвозмездно в собственность земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности УБД должен обратиться с ходатайством в соответствующий орган исполнительной власти. Также можно обратиться в орган местного самоуправления, передающий земельные участки государственной или коммунальной собственности в собственность.
Законодательство разрешает получение УБД земельных участков в следующих размерах:
- Для садоводства (до 0,12 гектара),
- Для ведения личного крестьянского хозяйства (до 2,0 гектара),
- Для строительства жилого дома (до 0,25 гектара — в селах, 0,15 гектара в поселках, 0,10 гектара в городах),
- для дачного строительства (до 0,10 гектара).
Лариса Величко указывает, что заинтересованные УБД вместе с ходатайством, в котором указывается целевое назначение земельного участка и его ориентировочные размеры, подают в приложениях:
- обязательно необходимо иметь: графические материалы, на которых указано желаемое месторасположение земельного участка;
- согласование землепользователя (в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц);
- документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении (в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства);
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготы при получении земельных участков.
Важно! Орган исполнительной власти или местного самоуправления рассматривает ходатайство в течение 30 дней, после чего принимает решение о предоставлении разрешения или мотивированный отказ. При отсутствии ответа в течение установленного срока заявитель имеет право обратиться в суд.
Что запрещено во время действия военного положения
Лариса Величко обращает внимание на то, что внесены изменения в пункты 5 и 27 раздела X Земельного кодекса Украины, согласно которым во время действия военного положения запрещена безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную.
Это регламентируется Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и усовершенствования законодательства об охране земель», который вступил в силу 19 ноября 2022 года. Те же ограничения касаются и украинских военных, имеющих статус участника боевых действий.
Поделиться новостью