Новая налоговая декларация с арендной платы за сельскохоз земли: что нового

Личные финансы
73
С 1 января 2026 г. вводится новая форма налоговой декларации по арендной плате для земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности.
Об этом сообщает Налоговая.
Кого будет касаться

Ее будут применять субъекты хозяйствования, пользующиеся участками, переданными в аренду согласно статье 1201 Земельного кодекса Украины.
Указанная статья предусматривает, что земельный участок государственной собственности, принадлежавший на праве постоянного пользования государственному предприятию, переходит в акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 100 процентов акций (долей) в уставном капитале которого принадлежат государству, которое образовалось путем преобразования такого государственного предприятия и является его правопреемником.
Передача земли

Передача производится на условиях аренды сроком до 50 лет, а минимальный размер арендной платы составляет не менее 12% нормативной денежной оценки земельного участка.
Если такая оценка еще не произведена — не менее 12% нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или области.
Арендная плата за такие земли будет оплачиваться по отдельному коду Классификации доходов бюджета — 18011200. Большинство поступлений (90%) будет направляться в общий фонд государственного бюджета.
С новой формой налоговой декларации можно ознакомиться здесь.
Ранее говорилось, что с момента открытия рынка земли в 2021 году земля в Украине подорожала с 39 тыс. грн/га до 46 тыс. грн/га в 2024 году, в последующие годы ее стоимость может вырасти примерно на 20%.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
Первые аукционы по аренде госземель открылись 1 октября на «Прозорро.Продажи».
В рамках программы «Земельный банк» можно арендовать земельные участки разной площади, начиная от 2 га. Самая большая — 3969 га — в Кировоградской области.

Payment systems