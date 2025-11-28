0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие минусы жизни в Португалии

Личные финансы
1
Какие минусы жизни в Португалии
Какие минусы жизни в Португалии
Украинка, которая уже давно проживает в Португалии, поделилась, какие минусы уже заметила в этой стране.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на bubble.mama.portugal.

Какие минусы в жизни в Португалии

  • Миграционная служба
Украинка поделилась, что иностранцам получить документы для резиденции очень трудно. Даже несмотря на то, что ее сын с рождения получил паспорт и гражданство Португалии, а сама она и ее муж работают в стране, они уже три года не могут податься на обычную резиденцию.
«То нет слотов, то у них не работает телефон, то они не принимают. Надо занимать очередь», — пожаловалась женщина.
  • Цены на покупку и аренду жилья
С 2022 года цены на аренду жизни в Португалии сильно поднялись, и уже в 2023 году, по словам украинки, Лиссабон стал одним из самых дорогих городов Европы по ценам на жилье. В Лиссабоне за неновую квартиру придется отдать около 4 тысяч евро.
Сама украинка живет в пригороде Лиссабона, но за новые квартиры там придется заплатить 400−450 тысяч евро и выше.
  • Менталитет
Украинка все еще не может привыкнуть к менталитету португальцев — они кажутся ей очень медленными, а также очень долго принимают решения.
«Как я привыкла в Украине — что в Украине если человек решил заказать, он заказывает сразу. Здесь португальцам нужно подумать неделю, две, три; спросить, переспросить, поторговаться, и потом уже принять решение», — поделилась блогер.
  • Налоговая система
Для украинки эта тема самая болезненная. В Португалии, по ее словам, очень высокие налоги. Людям, желающим открыть фирму, приходится не только нанимать бухгалтера и оформлять немало документов, но и отдавать немалый процент дохода.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems