Какие минусы жизни в Португалии

Какие минусы жизни в Португалии

Украинка, которая уже давно проживает в Португалии, поделилась, какие минусы уже заметила в этой стране.

Миграционная служба

Украинка поделилась, что иностранцам получить документы для резиденции очень трудно. Даже несмотря на то, что ее сын с рождения получил паспорт и гражданство Португалии, а сама она и ее муж работают в стране, они уже три года не могут податься на обычную резиденцию.

«То нет слотов, то у них не работает телефон, то они не принимают. Надо занимать очередь», — пожаловалась женщина.

Цены на покупку и аренду жилья

С 2022 года цены на аренду жизни в Португалии сильно поднялись, и уже в 2023 году, по словам украинки, Лиссабон стал одним из самых дорогих городов Европы по ценам на жилье. В Лиссабоне за неновую квартиру придется отдать около 4 тысяч евро.

Сама украинка живет в пригороде Лиссабона, но за новые квартиры там придется заплатить 400−450 тысяч евро и выше.

Менталитет

Украинка все еще не может привыкнуть к менталитету португальцев — они кажутся ей очень медленными, а также очень долго принимают решения.

«Как я привыкла в Украине — что в Украине если человек решил заказать, он заказывает сразу. Здесь португальцам нужно подумать неделю, две, три; спросить, переспросить, поторговаться, и потом уже принять решение», — поделилась блогер.

Налоговая система

Для украинки эта тема самая болезненная. В Португалии, по ее словам, очень высокие налоги. Людям, желающим открыть фирму, приходится не только нанимать бухгалтера и оформлять немало документов, но и отдавать немалый процент дохода.

