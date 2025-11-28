Какие минусы жизни в Португалии
Украинка, которая уже давно проживает в Португалии, поделилась, какие минусы уже заметила в этой стране.
Какие минусы в жизни в Португалии
- Миграционная служба
Украинка поделилась, что иностранцам получить документы для резиденции очень трудно. Даже несмотря на то, что ее сын с рождения получил паспорт и гражданство Португалии, а сама она и ее муж работают в стране, они уже три года не могут податься на обычную резиденцию.
«То нет слотов, то у них не работает телефон, то они не принимают. Надо занимать очередь», — пожаловалась женщина.
- Цены на покупку и аренду жилья
С 2022 года цены на аренду жизни в Португалии сильно поднялись, и уже в 2023 году, по словам украинки, Лиссабон стал одним из самых дорогих городов Европы по ценам на жилье. В Лиссабоне за неновую квартиру придется отдать около 4 тысяч евро.
Сама украинка живет в пригороде Лиссабона, но за новые квартиры там придется заплатить 400−450 тысяч евро и выше.
- Менталитет
Украинка все еще не может привыкнуть к менталитету португальцев — они кажутся ей очень медленными, а также очень долго принимают решения.
«Как я привыкла в Украине — что в Украине если человек решил заказать, он заказывает сразу. Здесь португальцам нужно подумать неделю, две, три; спросить, переспросить, поторговаться, и потом уже принять решение», — поделилась блогер.
- Налоговая система
Для украинки эта тема самая болезненная. В Португалии, по ее словам, очень высокие налоги. Людям, желающим открыть фирму, приходится не только нанимать бухгалтера и оформлять немало документов, но и отдавать немалый процент дохода.
