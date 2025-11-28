Индивидуальные номерные знаки для электрокаров и обычных автомобилей: требования и запреты
Владельцы как электромобилей, так и транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания могут заказать индивидуальные номерные знаки (ИНЗ).
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Что такое индивидуальный номерной знак
ИНЗ — это специальный номерной знак с текстовой надписью, выбранной владельцем транспортного средства и согласованным в соответствии с требованиями МВД. Ограничения касаются только содержания надписи, а не типа автомобиля.
Индивидуальные номерные знаки нельзя устанавливать на прицепы, полуприцепы, прицепы-дачи и прочие прицепные транспортные средства.
Отличаются ли ИНЗ для электрокаров и авто с ДВС
ИНЗ для электромобилей и авто с двигателем внутреннего сгорания производятся по одинаковым правилам, определенным приказом МВД № 174. Единственное отличие касается стандартных государственных номерных знаков: для электромобилей они зеленого цвета, тогда как ИНЗ производятся унифицировано для всех типов транспортных средств.
Как заказать индивидуальный номерной знак
- Оформить заявку в сервисном центре МВД (ТСЦ) или оформить заказ онлайн через Кабинет водителя.
- Согласовать желаемую надпись — она должна отвечать требованиям приказа МВД № 174.
- Оплата стоимости изготовления (цена зависит от типа знака и количества символов).
- Получить готовый ИНЗ в сервисном центре МВД.
- Провести перерегистрацию транспортного средства и получить новое свидетельство о регистрации с указанным номерным знаком.
Читайте также
В случае перезакрепления индивидуального номерного знака за другим транспортным средством, номер должен соответствовать региону регистрации автомобиля.
Какие надписи запрещены
Согласно приказу МВД № 174, не допускаются:
- нецензурные, оскорбительные или дискриминационные изречения;
- названия органов государственной и специальных служб;
- обозначения, которые могут имитировать служебный или специальный статус;
- надписи, дублирующие существующие государственные номерные знаки;
- комбинации, которые могут вводить в заблуждение других участников дорожного движения.
Документы для оформления ИНЗ
- паспорт гражданина Украины или ID-карту;
- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство;
- свидетельство о регистрации транспортного средства (или данные, содержащиеся в электронном реестре);
- документ об уплате стоимости производства.
Поделиться новостью
Также по теме
Индивидуальные номерные знаки для электрокаров и обычных автомобилей: требования и запреты
Как изменились доходы испанцев с 2004 по 2024 год
У Резерв+ появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность
ТОП-5 правил для безопасного использования генератора
«Национальный кешбэк»: что обещают в правительстве
НДС для ФЛП с доходом более 1 млн гривен: что готовят в рамках новой программы с МВФ