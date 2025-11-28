0 800 307 555
Индивидуальные номерные знаки для электрокаров и обычных автомобилей: требования и запреты

Владельцы как электромобилей, так и транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания могут заказать индивидуальные номерные знаки (ИНЗ).
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Что такое индивидуальный номерной знак

ИНЗ — это специальный номерной знак с текстовой надписью, выбранной владельцем транспортного средства и согласованным в соответствии с требованиями МВД. Ограничения касаются только содержания надписи, а не типа автомобиля.
Индивидуальные номерные знаки нельзя устанавливать на прицепы, полуприцепы, прицепы-дачи и прочие прицепные транспортные средства.

Отличаются ли ИНЗ для электрокаров и авто с ДВС

ИНЗ для электромобилей и авто с двигателем внутреннего сгорания производятся по одинаковым правилам, определенным приказом МВД № 174. Единственное отличие касается стандартных государственных номерных знаков: для электромобилей они зеленого цвета, тогда как ИНЗ производятся унифицировано для всех типов транспортных средств.

Как заказать индивидуальный номерной знак

  1. Оформить заявку в сервисном центре МВД (ТСЦ) или оформить заказ онлайн через Кабинет водителя.
  2. Согласовать желаемую надпись — она должна отвечать требованиям приказа МВД № 174.
  3. Оплата стоимости изготовления (цена зависит от типа знака и количества символов).
  4. Получить готовый ИНЗ в сервисном центре МВД.
  5. Провести перерегистрацию транспортного средства и получить новое свидетельство о регистрации с указанным номерным знаком.
В случае перезакрепления индивидуального номерного знака за другим транспортным средством, номер должен соответствовать региону регистрации автомобиля.

Какие надписи запрещены

Согласно приказу МВД № 174, не допускаются:
  • нецензурные, оскорбительные или дискриминационные изречения;
  • названия органов государственной и специальных служб;
  • обозначения, которые могут имитировать служебный или специальный статус;
  • надписи, дублирующие существующие государственные номерные знаки;
  • комбинации, которые могут вводить в заблуждение других участников дорожного движения.

Документы для оформления ИНЗ

  • паспорт гражданина Украины или ID-карту;
  • документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (или данные, содержащиеся в электронном реестре);
  • документ об уплате стоимости производства.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
