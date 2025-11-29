0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

7 простых советов для уменьшения расходов на отопление

Личные финансы
42
7 простых советов для уменьшения расходов на отопление
7 простых советов для уменьшения расходов на отопление
Для многих владельцев жилья зимний период ассоциируется с повышенными расходами на коммунальные услуги. Значительная часть этих расходов обусловлена ​​отоплением, однако есть способы снизить потребление энергии, что поможет оптимизировать ваш тариф за этот сезон.
Об этом пишет thespruce.

Как уменьшить расходы на отопление

Энергетические эксперты рекомендуют регулировать термостат в отсутствие дома, ведь снижение температуры на 7−10 градусов в течение нескольких часов может существенно сэкономить энергию, однако слишком резкие колебания могут негативно влиять на систему отопления и сантехнику.
Читайте также
Еще более эффективным шагом является использование программируемых или умных термостатов, которые автоматически корректируют нагрев в зависимости от времени суток.
Также следует воспользоваться естественным теплом солнца, открывая шторы днем ​​и закрывая их на ночь для сохранения тепла внутри дома.
Важно устранить сквозняки в отверстиях окон и дверей, используя герметизирующие материалы, что может снизить потери тепла и сократить расходы на отопление до 10%.
Полезный совет: снижение температуры водонагревателя до 120 °F, что оптимизирует расходы без ухудшения комфорта.
Читайте также
Переключение направления вращения потолочного вентилятора помогает направить теплый воздух из-под потолка вниз, улучшая отопление помещений с высокими потолками.
Утепленные шторы дополнительно помогут удерживать тепло, особенно в окнах с неэффективной изоляцией.
Наконец, одеваться слоями в холодное время позволяет снизить температуру в отоплении на 2−3 градуса, экономя до 5% затрат без потери комфорта.
По материалам:
Мета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems