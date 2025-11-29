7 простых советов для уменьшения расходов на отопление
Для многих владельцев жилья зимний период ассоциируется с повышенными расходами на коммунальные услуги. Значительная часть этих расходов обусловлена отоплением, однако есть способы снизить потребление энергии, что поможет оптимизировать ваш тариф за этот сезон.
Об этом пишет thespruce.
Как уменьшить расходы на отопление
Энергетические эксперты рекомендуют регулировать термостат в отсутствие дома, ведь снижение температуры на 7−10 градусов в течение нескольких часов может существенно сэкономить энергию, однако слишком резкие колебания могут негативно влиять на систему отопления и сантехнику.
Читайте также
Еще более эффективным шагом является использование программируемых или умных термостатов, которые автоматически корректируют нагрев в зависимости от времени суток.
Также следует воспользоваться естественным теплом солнца, открывая шторы днем и закрывая их на ночь для сохранения тепла внутри дома.
Важно устранить сквозняки в отверстиях окон и дверей, используя герметизирующие материалы, что может снизить потери тепла и сократить расходы на отопление до 10%.
Полезный совет: снижение температуры водонагревателя до 120 °F, что оптимизирует расходы без ухудшения комфорта.
Читайте также
Переключение направления вращения потолочного вентилятора помогает направить теплый воздух из-под потолка вниз, улучшая отопление помещений с высокими потолками.
Утепленные шторы дополнительно помогут удерживать тепло, особенно в окнах с неэффективной изоляцией.
Наконец, одеваться слоями в холодное время позволяет снизить температуру в отоплении на 2−3 градуса, экономя до 5% затрат без потери комфорта.
Поделиться новостью
Также по теме
7 простых советов для уменьшения расходов на отопление
Какие минусы жизни в Португалии
Индивидуальные номерные знаки для электрокаров и обычных автомобилей: требования и запреты
Как изменились доходы испанцев с 2004 по 2024 год
У Резерв+ появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность
ТОП-5 правил для безопасного использования генератора