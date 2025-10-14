Если нет газа и отопления: как обогреть квартиру Сегодня 13:00 — Личные финансы

Если нет газа и отопления: как обогреть квартиру

Тепло в украинцы дома дают с учетом среднесуточной температуры в регионе, если она держится ниже +8 градусов Цельсия более 3 суток. Но уже в квартирах очень холодно. Вот несколько способов согреться, пока не включили отопление.

И хотя в Минэнерго заявили , что начнут отопительный сезон вовремя, предлагаем несколько способов согреть квартиру, пишет УНИАН.

Обогреватели с аккумулятором

Такие приборы по USB заряжаются от розетки или павербанка, после чего их можно использовать для подачи тепла в течение нескольких часов. Их минус — небольшая мощность. Нагреть воздух в целой комнате не получится, но можно использовать шарф, носки, перчатки, электро или плед-пончо с обогревом.

Грелка

После контакта с воздухом такой предмет в течение 8 часов выделяет тепло. Мини-грелки кладут в ботинки, на шею или под грудь, чтобы согреть тело. Им не требуется зарядка, поэтому они часто используются туристами и военными.

Обогреватель + портативная электростанция

Это самый удобный способ, чем обогреть комнату без электричества. Но при этом самый дорогой. Если у вас есть мощная зарядная станция , то к ней можно подключать электроприборы для обогрева квартиры. Обойдется такое удовольствие минимум в 30 тысяч гривен.

Газовые и керосиновые обогреватели

В крайнем случае, если других вариантов нет, можно использовать газовые нагреватели на баллонах и парафиновые обогреватели на керосине. Но они опасны тем, что сжигают из воздуха кислород и выделяют угарный газ. Их можно использовать только в комнате с неизменным проветриванием.

Вторые могут привести к пожару в случае неаккуратного обращения с топливом. Если вы решили включить такие приборы, обязательно соблюдайте правила безопасности и не оставляйте устройства без присмотра.

Ранее писали , что после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры и отключений света по Украине сеть торговых центров «Эпицентр» зафиксировала резкий рост спроса на товары для автономного энергообеспечения.

Согласно данным аналитического направления компании, уже на следующий день после произошедших в ночь с 9 на 10 октября воздушных атак продажи таких товаров выросли почти в 4 раза.

Больше всего возрос спрос на павербанки, горелки и туристические плитки (в 8,4 раза), зарядные станции (почти в 7 раз), а также фонари и газовые баллоны (в 3,7 раза).

Существенно возросли и объемы реализации генераторов, способных обеспечить энергетическую автономность частных домов. Их продажи в сети Эпицентр увеличились почти втрое. Кроме того, положительная динамика объемов реализации наблюдалась в категориях свечей (+60%), батареек (+39%) и аккумуляторов (+20%).

