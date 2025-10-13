0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Задержки на границе с Польшей: что произошло

Личные финансы
46
Задержки на границе с Польшей: что произошло
Задержки на границе с Польшей: что произошло
Украинцев предупредили о замедлении движения грузового транспорта в п/п «Краковец-Корчева», которое продлится два месяца.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Читайте также
С 15 октября по 15 декабря 2025 года в пункте пропуска «Краковец-Корчева» возможно замедление движения грузового транспорта.

Причины задержек

Как сообщает польская сторона, это связано с проведением профилактического обслуживания весовых комплексов и монтажом новых систем радиационного контроля.
Водителей просят учитывать возможные задержки при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пересечения границы.
Напомним, с 12 октября Европейский Союз ввел новую биометрическую систему контроля на границах. Она заменит традиционные штампы в паспортах и ​​будет фиксировать данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев.
В Польше система EES будет запущена сначала на автомобильном пограничном переходе Медыка-Шегини и железнодорожном переезде Перемышль-Мостиска.

Система будет внедрена в 29 странах Европы

Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Нидерланды, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Чехия, Румыния, Швейцария, Швеция, Швеция.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems