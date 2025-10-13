Задержки на границе с Польшей: что произошло Сегодня 17:12 — Личные финансы

Задержки на границе с Польшей: что произошло

Украинцев предупредили о замедлении движения грузового транспорта в п/п «Краковец-Корчева», которое продлится два месяца.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Читайте также Новые правила пересечения границы: где система будет запущена в Польше

С 15 октября по 15 декабря 2025 года в пункте пропуска «Краковец-Корчева» возможно замедление движения грузового транспорта.

Причины задержек

Как сообщает польская сторона, это связано с проведением профилактического обслуживания весовых комплексов и монтажом новых систем радиационного контроля.

Водителей просят учитывать возможные задержки при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пересечения границы.

Напомним, с 12 октября Европейский Союз ввел новую биометрическую систему контроля на границах. Она заменит традиционные штампы в паспортах и ​​будет фиксировать данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев.

В Польше система EES будет запущена сначала на автомобильном пограничном переходе Медыка-Шегини и железнодорожном переезде Перемышль-Мостиска.

Система будет внедрена в 29 странах Европы

Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Нидерланды, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Чехия, Румыния, Швейцария, Швеция, Швеция.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.