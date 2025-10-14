Сколько стоит обучение в университетах Италии Сегодня 08:28 — Личные финансы

Сколько стоит обучение в университетах Италии

Итальянская система высшего образования считается одной из самых доступных в Европе. Даже в самых престижных университетах оплата часто не превышает уровень семестрового сбора в странах, где обучение формально считается бесплатным.

Цены на обучение в Италии

В государственных университетах Италии годовая плата за обучение обычно составляет от 500 до 4500 евро. Окончательная сумма зависит не только от специальности, но и от дохода семьи студента — университет производит оценку финансового положения, и в итоге размер оплаты может существенно снизиться.

Дополнительно на цену влияет язык обучения. Программы на итальянском стоят дешевле — от 600 евро за семестр, тогда как англоязычные стартуют от 900 евро. Поэтому изучение итальянского языка может стать важным шагом к экономии.

Для сравнения:

Болонский университет — около 3 000 евро в год;

Университет Павии — примерно 4 500 евро в год;

Римский университет Сапиенца — менее 1 000 евро в год.

В частных учебных заведениях, как-то школы моды, дизайна или бизнеса, плата гораздо выше — от 3 000 до 15 000 евро за семестр. Например, Университет Боккони в Милане берет около 13 000 евро в год, а Университет Католика Сакро Куоре — примерно 10 000 евро.

Стипендии и гранты

Италия предлагает широкий спектр стипендий как для своих граждан, так и для иностранных студентов.

Министерство иностранных дел Италии ежегодно выделяет гранты для иностранцев, желающих учить итальянский язык и культуру.

Региональные стипендии DSU — это государственная программа поддержки студентов с низким уровнем дохода. Она может покрывать не только обучение, но и проживание, питание и ежемесячные расходы.

Во многих университетах есть свои стипендиальные программы. Критерии отбора обычно включают академические успехи и состояние семьи.

Так, Университет Болоньи предлагает пособие, которая может полностью покрыть стоимость обучения и часть жизненных затрат, делая образование доступным даже для студентов с ограниченным бюджетом.

Дополнительные расходы

Ежемесячный бюджет иностранного студента в Италии составляет в среднем от 900 до 1 300 евро — в зависимости от города, жилья и образа жизни.

Аренда жилья: в Риме комната стоит 500−650 евро, в Болонье — 400−500 евро, в пригороде Венеции — 300−350 евро.

Питание: около 250−350 евро в месяц.

Общественный транспорт: студенческий проездной — около 25 евро в месяц, или 200−250 евро в год.

Таким образом, Италия предлагает европейское качество образования по относительно доступной цене, особенно для тех, кто воспользуется системой стипендий или выберет обучение на итальянском языке.

