За какие коммунальные услуги украинцы накапливают долги — исследование

Личные финансы
3
В Едином реестре должников зафиксировано более 794 тыс. исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги. Однако 60% (свыше 476 тыс.) этих долгов фактически зашли в тупик: производство формально завершено, но взыскать средства не удалось.
Об этом говорится в исследовании «Опендатабот».
По данным аналитиков, в 2025 году появилось 194 тыс. новых производств, две трети из которых до сих пор остаются открытыми (132 578 производств).

За какие коммунальные услуги задолжали больше всего

Чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение (40% случаев). Далее следуют водоснабжение (18%), газ (15%), жилищное обслуживание (10%), вывоз мусора (8%) и электроэнергия (6%).
Кто чаще всего накапливает долги:
  • люди в возрасте 46−60 лет — почти 36% всех случаев;
  • пенсионеры — каждый четвертый должник;
  • женщины — более половины производств (55%) открыто против них в 2025 году.
Антирекорд установила 71-летняя пенсионерка из Николаева, против которой только за этот год открыли 28 производств за электроэнергию. Все они завершены из-за невозможности взыскания. Фактически долги остались, а система только накопила новые «мертвые» дела.
Больше всего долгов за коммунальные услуги накопили жители:
  • Харьковщины — 47,9 тыс. производств;
  • Днепропетровщины — 45,4 тыс.;
  • Николаевщины — 11,9 тыс.;
  • Полтавщины — 11,3 тыс.;
  • Сумщины — 8,5 тыс.
До этого Finance.ua отмечал, что с сентября 2024 по сентябрь 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине выросли на 2,3% в целом.
Больше всего подорожали услуги по управлению многоквартирными домами на 12,5%. Далее следует:
  • уборка мусора на 6,4%;
  • содержание и ремонт жилья на 3,4%.
Водоснабжение и канализация выросли незначительно: на 0,7% и 0,6% соответственно.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
