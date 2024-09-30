Земля в Украине в ближайшие годы может подорожать на 20% - Минагрополитики — Finance.ua

Земля в Украине в ближайшие годы может подорожать на 20% - Минагрополитики
С момента открытия рынка земли в 2021 году земля в Украине подорожала с 39 тыс. грн/га до 46 тыс. грн/га в 2024 году, в последующие годы ее стоимость может вырасти примерно на 20%.
Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
«Рынок земли постепенно приобретает коммерческую привлекательность. В 2021 году наблюдалась осторожность. В первый год открытия рынка сменили собственника 74 392 земельных участка — 178 344 га. В 2024 году отчуждено 193 560 участков или почти 400 000 га. Этот уровень волатильности и ликвидности рынка позволяет сказать, что земельная реформа состоялась», — сказал он.
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Министр также напомнил, что первые аукционы по аренде госземель откроются 1 октября на Прозорро.Продажи.
В рамках программы «Земельный банк» можно арендовать земельные участки разной площади, начиная от 2 га. Самый большой — 3969 га — в Кировоградской области.
Как сообщалось ранее, Коваль заверил, что благодаря внедрению программы «Земельный банк», Украина в следующем году сможет получить несколько млрд гривен от аренды государственных земель, что поспособствует экономическому развитию страны.
Справка Finance.ua:
- Рынок сельхозземель вырос более чем на 30% с начала этого года, а цены достигли самых высоких значений за всю историю рынка.
- Средневзвешенная цена купли-продажи в июле 2024 года составила 46,0 тыс. грн за гектар. Это на 4,5% больше, чем в июне, и на 1,5% больше по сравнению с маем этого года.
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