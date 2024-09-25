Чтобы не потерять землю: до конца года владельцы паев должны оформить право собственности на них — Finance.ua
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Чтобы не потерять землю: до конца года владельцы паев должны оформить право собственности на них

Аграрный рынок
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Чтобы не потерять землю: до конца года владельцы паев должны оформить право собственности на них
Чтобы не потерять землю: до конца года владельцы паев должны оформить право собственности на них
В случае если до 1 января 2025 года собственник неиспользованного земельного участка (пая) или его наследник не оформил право собственности, он признан отказавшимся от получения земельного участка. Такая земля переходит в коммунальную собственность территориальной общины.
Об этом напоминает Бесплатная юридическая помощь.
Неиспользованным является земельный участок, на который не получен документ, удостоверяющий право на него, или который не был выделен в природу (на местность).
Если у вас есть государственный акт на право собственности на земельные участки, то необходимо провести государственную регистрацию права собственности.

Что сделать

Для регистрации права собственности на земельный участок, которому не принят кадастровый номер, необходимо обратиться в землеустроительную организацию для разработки технической документации по землеустройству.
Для регистрации права собственности на земельный участок, которым принят кадастровый номер, обратиться в ЦПАУ или к нотариусу.
🥇 Кстати, Украина богата и наполнена выдающимися и интересными фактами и рекордами. Все эти замечательные достижения просто невозможно уместить на одной карте, но мы попытались кое-что показать:

Интерактивная карта экономических фактов и рекордов Украины

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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