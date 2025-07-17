Ветераны могут бесплатно овладеть логистическими профессиями: детали программы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ветераны могут бесплатно овладеть логистическими профессиями: детали программы

Личные финансы
3
Ветераны могут бесплатно овладеть логистическими профессиями: детали программы
Ветераны могут бесплатно овладеть логистическими профессиями: детали программы
В Украине стартовал проект, помогающий ветеранам и ветеранкам найти работу в области логистики и транспорта. Эта сфера сейчас остро нуждается в квалифицированных работниках, а проект дает возможность ветеранам переквалифицироваться и получить новые профессии после службы.
Об этом сообщает Министерство по развитию общин и территорий.
Задачи такой инициативы:
  • обеспечить профессиональную переквалификацию ветеранов и ветеранок на водителей грузовиков категории «СE» / Код 95 / логистов и водителей погрузчиков;
  • трудоустроить ветеранов и ветеранок;
  • привлечь работодателей к созданию инклюзивной рабочей среды;
  • популяризировать успешные кейсы и историю трудоустройства.

Детали программы

В рамках проекта предоставляется бесплатное обучение по направлениям:
  • водитель грузовика категории «СЕ»,
  • логист,
  • водитель погрузчика,
  • также можно получить сертификат профессиональной компетентности водителя (Код 95).
Обучение будет проходить в следующих регионах:
  • водитель грузовика категории «СЕ»: г. Белая Церковь (Киевская область), г. Днепр, г. Запорожье, г. Кривой Рог (Днепропетровская область).
  • получение сертификата профессиональной компетентности водителя (Код 95): г. Киев. Онлайн и офлайн обучение.
  • логист: по всей территории Украины. Онлайн обучение.
  • водитель погрузчика: Киев и г. Львов. Онлайн и офлайн обучение.
Читайте также
Учеба будет продолжаться с августа по октябрь 2025 года. Также участники и участницы получат индивидуальное сопровождение в поиске работы, возможность посещать партнерские компании, чтобы увидеть закулисье работы, и присоединиться к ветеранской общине, которая поддерживает друг друга не только во время учебы, но и после трудоустройства.

Как принять участие в программе

Для участия в отборе требуется:
  1. Гражданство Украины.
  2. Статус ветерана (-ки) российско-украинской войны.
  3. Наличие водительского удостоверения категории «С» и/или «D» (для получения категории «СЕ» и/или квалификационной карты водителя (Код 95)).
  4. Наличие практического опыта вождения грузовыми транспортными средствами категории «C» не менее 1 года (для получения категории «СЕ»).
  5. Наличие опыта работы в логистической сфере (будет преимуществом).
  6. Возможность учиться онлайн и офлайн в выбранном регионе.
  7. Наличие устойчивой мотивации получить новую профессию и трудоустроиться в транспортной сфере.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems