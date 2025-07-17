Ветераны могут бесплатно овладеть логистическими профессиями: детали программы — Finance.ua

Ветераны могут бесплатно овладеть логистическими профессиями: детали программы Сегодня 09:03 — Личные финансы

Ветераны могут бесплатно овладеть логистическими профессиями: детали программы

В Украине стартовал проект, помогающий ветеранам и ветеранкам найти работу в области логистики и транспорта. Эта сфера сейчас остро нуждается в квалифицированных работниках, а проект дает возможность ветеранам переквалифицироваться и получить новые профессии после службы.

Об этом сообщает Министерство по развитию общин и территорий.

Задачи такой инициативы:

обеспечить профессиональную переквалификацию ветеранов и ветеранок на водителей грузовиков категории «СE» / Код 95 / логистов и водителей погрузчиков;

трудоустроить ветеранов и ветеранок;

привлечь работодателей к созданию инклюзивной рабочей среды;

популяризировать успешные кейсы и историю трудоустройства.

Детали программы

В рамках проекта предоставляется бесплатное обучение по направлениям:

водитель грузовика категории «СЕ»,

логист,

водитель погрузчика,

также можно получить сертификат профессиональной компетентности водителя (Код 95).

Обучение будет проходить в следующих регионах:

водитель грузовика категории «СЕ»: г. Белая Церковь (Киевская область), г. Днепр, г. Запорожье, г. Кривой Рог (Днепропетровская область).

получение сертификата профессиональной компетентности водителя (Код 95): г. Киев. Онлайн и офлайн обучение.

логист: по всей территории Украины. Онлайн обучение.

водитель погрузчика: Киев и г. Львов. Онлайн и офлайн обучение.

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Учеба будет продолжаться с августа по октябрь 2025 года. Также участники и участницы получат индивидуальное сопровождение в поиске работы, возможность посещать партнерские компании, чтобы увидеть закулисье работы, и присоединиться к ветеранской общине, которая поддерживает друг друга не только во время учебы, но и после трудоустройства.

Как принять участие в программе

Для участия в отборе требуется:

Гражданство Украины. Статус ветерана (-ки) российско-украинской войны. Наличие водительского удостоверения категории «С» и/или «D» (для получения категории «СЕ» и/или квалификационной карты водителя (Код 95)). Наличие практического опыта вождения грузовыми транспортными средствами категории «C» не менее 1 года (для получения категории «СЕ»). Наличие опыта работы в логистической сфере (будет преимуществом). Возможность учиться онлайн и офлайн в выбранном регионе. Наличие устойчивой мотивации получить новую профессию и трудоустроиться в транспортной сфере.

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