Ветераны могут бесплатно овладеть логистическими профессиями: детали программы — Finance.ua

Ветераны могут бесплатно овладеть логистическими профессиями: детали программы
В Украине стартовал проект, помогающий ветеранам и ветеранкам найти работу в области логистики и транспорта. Эта сфера сейчас остро нуждается в квалифицированных работниках, а проект дает возможность ветеранам переквалифицироваться и получить новые профессии после службы.
Об этом сообщает Министерство по развитию общин и территорий.
Задачи такой инициативы:
- обеспечить профессиональную переквалификацию ветеранов и ветеранок на водителей грузовиков категории «СE» / Код 95 / логистов и водителей погрузчиков;
- трудоустроить ветеранов и ветеранок;
- привлечь работодателей к созданию инклюзивной рабочей среды;
- популяризировать успешные кейсы и историю трудоустройства.
Детали программы
В рамках проекта предоставляется бесплатное обучение по направлениям:
- водитель грузовика категории «СЕ»,
- логист,
- водитель погрузчика,
- также можно получить сертификат профессиональной компетентности водителя (Код 95).
Обучение будет проходить в следующих регионах:
- водитель грузовика категории «СЕ»: г. Белая Церковь (Киевская область), г. Днепр, г. Запорожье, г. Кривой Рог (Днепропетровская область).
- получение сертификата профессиональной компетентности водителя (Код 95): г. Киев. Онлайн и офлайн обучение.
- логист: по всей территории Украины. Онлайн обучение.
- водитель погрузчика: Киев и г. Львов. Онлайн и офлайн обучение.
Учеба будет продолжаться с августа по октябрь 2025 года. Также участники и участницы получат индивидуальное сопровождение в поиске работы, возможность посещать партнерские компании, чтобы увидеть закулисье работы, и присоединиться к ветеранской общине, которая поддерживает друг друга не только во время учебы, но и после трудоустройства.
Как принять участие в программе
Для участия в отборе требуется:
- Гражданство Украины.
- Статус ветерана (-ки) российско-украинской войны.
- Наличие водительского удостоверения категории «С» и/или «D» (для получения категории «СЕ» и/или квалификационной карты водителя (Код 95)).
- Наличие практического опыта вождения грузовыми транспортными средствами категории «C» не менее 1 года (для получения категории «СЕ»).
- Наличие опыта работы в логистической сфере (будет преимуществом).
- Возможность учиться онлайн и офлайн в выбранном регионе.
- Наличие устойчивой мотивации получить новую профессию и трудоустроиться в транспортной сфере.
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