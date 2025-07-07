В Дії появился раздел Ветеран PRO: какие услуги там доступны — Finance.ua

В Дії появился раздел Ветеран PRO: какие услуги там доступны Сегодня 16:26 — Личные финансы

В Дії появился раздел Ветеран PRO: какие услуги там доступны

В приложении «Дія» запустили цифровое пространство для ветеранов — «Ветеран PRO».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«Упрощаем взаимодействие защитников и защитниц и их семей с государством. Запустили цифровое пространство Ветеран Pro в приложении Дія — в несколько кликов получайте 6 ключевых услуг. Без очередей, бюрократии и поисков услуг на разных сайтах и ​​госорганах», — сказано в сообщении.

В настоящее время в Ветеран PRO есть шесть услуг:

поиск специалиста сопровождения ветеранов и демобилизованных лиц;

программа Ветеранский спорт;

подача заявки на программу єОселя;

доступ к єВідновлення;

подача заявления на установление статуса лица с инвалидностью в результате войны;

оформление субсидии.

Чтобы воспользоваться новым разделом, требуется удостоверение ветерана в Дії. После обновления приложения сервис появится автоматически. Далее следует перейти в раздел Сервисы → Ветеран PRO и выбрать нужную услугу.

В течение следующих месяцев пространство будет расширяться с учетом потребностей сообщества, запросов от общественных организаций, специалистов сопровождения и самих ветеранов и ветеранок.

В Минцифры отметили, что сейчас в Украине насчитывается более 1,3 млн ветеранов и ветеранок.

Напомним, ранее представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказывал , что правительство утвердило новый порядок, позволяющий использовать функционал портала «Дія» для цифровизации услуг для ветеранов, пострадавших участников Революции Достоинства и семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Work.ua провел опрос среди ветеранов, какую работу они ищут после увольнения со службы. Более половины ветеранов (55%) признались, что не знают, какая работа им подойдет. 23% не понимают, с чего начать. 74% опрошенных считают военную службу полностью или частично частью своей профессиональной истории.

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