В Дії появился раздел Ветеран PRO: какие услуги там доступны — Finance.ua

В Дії появился раздел Ветеран PRO: какие услуги там доступны
В приложении «Дія» запустили цифровое пространство для ветеранов — «Ветеран PRO».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
«Упрощаем взаимодействие защитников и защитниц и их семей с государством. Запустили цифровое пространство Ветеран Pro в приложении Дія — в несколько кликов получайте 6 ключевых услуг. Без очередей, бюрократии и поисков услуг на разных сайтах и госорганах», — сказано в сообщении.
В настоящее время в Ветеран PRO есть шесть услуг:
- поиск специалиста сопровождения ветеранов и демобилизованных лиц;
- программа Ветеранский спорт;
- подача заявки на программу єОселя;
- доступ к єВідновлення;
- подача заявления на установление статуса лица с инвалидностью в результате войны;
- оформление субсидии.
Чтобы воспользоваться новым разделом, требуется удостоверение ветерана в Дії. После обновления приложения сервис появится автоматически. Далее следует перейти в раздел Сервисы → Ветеран PRO и выбрать нужную услугу.
В течение следующих месяцев пространство будет расширяться с учетом потребностей сообщества, запросов от общественных организаций, специалистов сопровождения и самих ветеранов и ветеранок.
В Минцифры отметили, что сейчас в Украине насчитывается более 1,3 млн ветеранов и ветеранок.
Напомним, ранее представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказывал, что правительство утвердило новый порядок, позволяющий использовать функционал портала «Дія» для цифровизации услуг для ветеранов, пострадавших участников Революции Достоинства и семей погибших Защитников и Защитниц Украины.
Work.ua провел опрос среди ветеранов, какую работу они ищут после увольнения со службы. Более половины ветеранов (55%) признались, что не знают, какая работа им подойдет. 23% не понимают, с чего начать. 74% опрошенных считают военную службу полностью или частично частью своей профессиональной истории.
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