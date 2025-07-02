У «Дії» з’явиться окремий розділ для ветеранів — Finance.ua

У «Дії» з’явиться окремий розділ для ветеранів
У додатку «Дія» для ветеранів війни та сімей загиблих військових створять окремий розділ послуг. Одним із головних нововведень стане створення розділу «Ветеран Pro».
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 2 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зазначається, що уряд затвердив новий порядок, який дозволяє використовувати функціонал порталу «Дія» для цифровізації послуг для ветеранів, постраждалих учасників Революції Гідності та родин загиблих Захисників і Захисниць України.
Для доступу до функцій «Ветеран Pro» потрібно буде мати електронне посвідчення ветерана в додатку «Дія».
У новому розділі ветерани та члени їхніх сімей зможуть:
- подавати заяви та запити на отримання державних послуг;
- оформлювати довідки, витяги та інші документи онлайн;
- проходити опитування;
- користуватися іншими цифровими сервісами.
Також ветерани війни та демобілізовані зможуть переглянути у «Дії» інформацію про діяльність фахівців із супроводу та подати заяву на супровід.
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