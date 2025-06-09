Как молодые украинцы могут получить грант на собственный бизнес — Finance.ua

Как молодые украинцы могут получить грант на собственный бизнес
Все больше молодых украинцев отказываются от классической работы «на кого-то» и выбирают предпринимательство. Так, в желании самостоятельно управлять своим временем, доходами и идеями молодежь открывает собственные бизнесы.
Как сообщает Государственная служба занятости, у молодых бизнесменов есть возможность реализовать свои идеи через молодежную грантовую программу в рамках проекта «Власна Справа». Инициативу реализует Министерство экономики Украины совместно с Государственной службой занятости.
С сентября 2024 года, когда начала действовать программа грантов, уже более 300 участников стали победителями и получили средства на свои бизнес-амбиции.
Что можно получить? Программа предоставляет финансовую поддержку на старте, в частности, на закупку оборудования, аренду помещений и другие необходимые затраты для запуска стартапа. Это отличная возможность для тех, у кого есть идеи, но пока нет денег, чтобы их реализовать.
Условия участия в программе: гранты может получить молодежь от 18 до 25 лет, у которых есть бизнес-идея и которые готовы ее воплощать.
Можно получить до 150 000 грн — и при этом не нужно создавать рабочие места, просто зарегистрируйся как ФЛП.
А через три года можно подать заявку на микрогрант до 250 000 грн, если создать минимум два новых рабочих места.
Как получить грант
Чтобы получить грант, нужно пройти несколько простых шагов:
- составить заявку и бизнес-план, все шаблоны и инструкции по ссылке;
- скачать документы через портал Дія;
- пройти собеседование в региональном центре занятости;
- ожидать решения от ГСЗ — результат появится в личном кабинете в Дії;
- заключить договор микрогранта и открыть счет.
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