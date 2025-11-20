Где в Украине продают самое дешевое жилье на вторичке (инфографика) Вчера 13:03 — Недвижимость

Где в Украине продают самое дешевое жилье на вторичке (инфографика)

Средние цены на вторичном рынке недвижимости продолжают расти. В то же время спрос снизился почти во всех регионах.

Об этом свидетельствует аналитика Dim.Ria.

Что происходит с ценами на жилье на вторичке

Однушки

Самые доступные однокомнатные квартиры — в Запорожской области: в среднем за однокомнатную квартиру здесь просят $17 тыс.

Самое дорогое жилье в Киеве: средняя цена однокомнатной квартиры в октябре достигла $95 тыс.

Двушки

Самые дешевые цены в таких регионах:

Запорожская — $24 000; Херсонская — $28 000; Николаевская — $32 000; Сумская — $32 900; Харьковская — $39 900.

Трешки

Регионы с самой низкой средней стоимостью объекта:

Сумская — $30 000; Запорожская — $32 000; Николаевская — $40 000; Харьковская — $45 500.

Цены на вторичке столицы

Если подробнее проанализировать цены в столице, то сохраняется большая разница между районами:

Печерский район — самый дорогой, средняя цена $200 тыс.

Деснянский — самый бюджетный, средняя стоимость $47,5 тыс.

Спрос упал во всех областях

В октябре спрос на вторичное жилье упал по всей стране. Наибольшее сокращение зафиксировано в:

Хмельницкая обл. — -39%,

Харьковской -26%,

Тернопольской -18%.

Предложений также стало меньше

Количество объявлений о продаже вторичного жилья в октябре заметно сократилось почти во всех областях.

Рост предложения зафиксирован только в двух регионах:

Волынская обл. — +6%,

Черновицкая — +2%.

