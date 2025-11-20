0 800 307 555
Где в Украине продают самое дешевое жилье на вторичке (инфографика)

Недвижимость
1173
Средние цены на вторичном рынке недвижимости продолжают расти. В то же время спрос снизился почти во всех регионах.
Об этом свидетельствует аналитика Dim.Ria.

Что происходит с ценами на жилье на вторичке

Однушки

  • Самые доступные однокомнатные квартиры — в Запорожской области: в среднем за однокомнатную квартиру здесь просят $17 тыс.
  • Самое дорогое жилье в Киеве: средняя цена однокомнатной квартиры в октябре достигла $95 тыс.
Где в Украине продают самое дешевое жилье на вторичке (инфографика)
Двушки

Самые дешевые цены в таких регионах:
  1. Запорожская — $24 000;
  2. Херсонская — $28 000;
  3. Николаевская — $32 000;
  4. Сумская — $32 900;
  5. Харьковская — $39 900.
Где в Украине продают самое дешевое жилье на вторичке (инфографика)

Трешки

Регионы с самой низкой средней стоимостью объекта:
  1. Сумская — $30 000;
  2. Запорожская — $32 000;
  3. Николаевская — $40 000;
  4. Харьковская — $45 500.
Где в Украине продают самое дешевое жилье на вторичке (инфографика)
Цены на вторичке столицы

Если подробнее проанализировать цены в столице, то сохраняется большая разница между районами:
  • Печерский район — самый дорогой, средняя цена $200 тыс.
  • Деснянский — самый бюджетный, средняя стоимость $47,5 тыс.
Где в Украине продают самое дешевое жилье на вторичке (инфографика)

Спрос упал во всех областях

В октябре спрос на вторичное жилье упал по всей стране. Наибольшее сокращение зафиксировано в:
  • Хмельницкая обл. — -39%,
  • Харьковской -26%,
  • Тернопольской -18%.
Где в Украине продают самое дешевое жилье на вторичке (инфографика)
Предложений также стало меньше

Количество объявлений о продаже вторичного жилья в октябре заметно сократилось почти во всех областях.
Где в Украине продают самое дешевое жилье на вторичке (инфографика)
Рост предложения зафиксирован только в двух регионах:
  • Волынская обл. — +6%,
  • Черновицкая — +2%.
Ранее Finance.ua сообщал, что в разрезе цен на жилье в новостройках во многих областях Украины зафиксировано повышение стоимости квадратного метра.
Светлана Вышковская
Payment systems