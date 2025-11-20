Где в Украине продают самое дешевое жилье на вторичке (инфографика)
Средние цены на вторичном рынке недвижимости продолжают расти. В то же время спрос снизился почти во всех регионах.
Об этом свидетельствует аналитика Dim.Ria.
Что происходит с ценами на жилье на вторичке
Однушки
- Самые доступные однокомнатные квартиры — в Запорожской области: в среднем за однокомнатную квартиру здесь просят $17 тыс.
- Самое дорогое жилье в Киеве: средняя цена однокомнатной квартиры в октябре достигла $95 тыс.
Двушки
Самые дешевые цены в таких регионах:
- Запорожская — $24 000;
- Херсонская — $28 000;
- Николаевская — $32 000;
- Сумская — $32 900;
- Харьковская — $39 900.
Трешки
Регионы с самой низкой средней стоимостью объекта:
- Сумская — $30 000;
- Запорожская — $32 000;
- Николаевская — $40 000;
- Харьковская — $45 500.
Читайте также
Цены на вторичке столицы
Если подробнее проанализировать цены в столице, то сохраняется большая разница между районами:
- Печерский район — самый дорогой, средняя цена $200 тыс.
- Деснянский — самый бюджетный, средняя стоимость $47,5 тыс.
Спрос упал во всех областях
В октябре спрос на вторичное жилье упал по всей стране. Наибольшее сокращение зафиксировано в:
- Хмельницкая обл. — -39%,
- Харьковской -26%,
- Тернопольской -18%.
Читайте также
Предложений также стало меньше
Количество объявлений о продаже вторичного жилья в октябре заметно сократилось почти во всех областях.
Рост предложения зафиксирован только в двух регионах:
- Волынская обл. — +6%,
- Черновицкая — +2%.
Ранее Finance.ua сообщал, что в разрезе цен на жилье в новостройках во многих областях Украины зафиксировано повышение стоимости квадратного метра.
Поделиться новостью
Также по теме
Почему упал спрос на дорогие квартиры премиум-класса: где ищут жилье
Где в Украине продают самое дешевое жилье на вторичке (инфографика)
Сколько сейчас стоят квартиры в новостройках по Украине
В Дубае открыли отель-небоскреб: что там есть (видео)
Левый берег Киева или пригород — где выгоднее арендовать жилье
Какие цены на общежитие в 2025 году: Киев, Львов и Харьков