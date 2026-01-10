США и Украина могут подписать соглашение о восстановлении на $800 млрд в Давосе — СМИ
Владимир Зеленский и Дональд Трамп отправятся на Всемирный экономический форум в Давосе, где, как ожидается, они встретятся и финализуют соглашение о «процветании» Украины.
Об этом западные чиновники сообщили The Telegraph.
Владимир Зеленский надеялся поехать в Белый дом на следующей неделе, чтобы заключить соглашение об экономическом процветании и договоренности о гарантиях безопасности.
Однако его европейские союзники из «коалиции решительных» отрадили его от поездки и вместо этого предложили Всемирный экономический форум как более подходящую альтернативу для встречи с Трампом.
По словам чиновников, план заключался в том, чтобы использовать встречу для окончательного согласования экономического соглашения, которое станет частью мирных договоренностей, согласованных с США.
Что известно о соглашении
По словам украинских чиновников, «план процветания» направлен на привлечение около $800 млрд за десять лет для восстановления Украины и запуска ее экономики.
Считается, что соглашение откроет путь для ряда ссуд, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний для предоставления средств.
Киев надеется, что, предложив Вашингтону участие в послевоенном восстановлении, особенно в проектах, к которым Трамп может быть благосклонен, президент США будет более склонен предоставить надежные гарантии безопасности.
Соглашение разработано на основе соглашения о полезных ископаемых, подписанного в прошлом году, которое предоставило американским инвесторам преференциальный доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине.
Стив Виткофф, посланник Трампа, назвал соглашение важной частью общего пакета мер по прекращению огня, о котором он ведет переговоры за последние несколько месяцев.
