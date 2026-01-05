0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп считает, что США вернут все средства, потраченные на Украину

Казна и Политика
102
Трамп считает, что США вернут все средства, потраченные на Украину
Трамп считает, что США вернут все средства, потраченные на Украину
Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине пока «ничего не стоит» Соединенным Штатам. По его словам, в отличие от предыдущей администрации, нынешняя политика позволяет не только избежать потерь, но и получать прибыль.
Об этом он сказал в ходе общения с прессой, передает УНИАН.
«Мы зарабатываем деньги, в отличие от Байдена. Байден дал 350 млрд долларов, просто отдал их», — заявил Трамп.

Возврат средств через соглашение о полезных ископаемых

Трамп считает, что США смогут вернуть все средства, потраченные на поддержку Украины, благодаря соглашению о полезных ископаемых.
По его словам, договоренности в сфере редкоземельных металлов уже позволили США вернуть значительную часть израсходованных средств.
«Я вернул значительную часть, потому что мы заключили соглашение о редкоземельных металлах, вошли в сферу редкоземельных металлов, и мы вернем много денег. Возможно, все деньги, возможно даже больше, чем все деньги», — сказал президент США.

Ожидание мирных договоренностей

Также Трамп выразил надежду, что соглашения по мирному урегулированию между Украиной и рссией удастся достичь в скором будущем.
Напомним, ранее Finance.ua писал: Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон потратил $350 миллиардов на поддержку Украины в войне с россией. Однако эта цифра значительно превышает официальные данные Пентагона и межведомственной наблюдательной группы США, которая отслеживает ассигнования США в Украине.
Так, с 24 февраля 2022 года Конгресс США выделил Украине около 183 миллиардов долларов, по данным межведомственной наблюдательной группы, отвечающей за предоставление отчетов Конгрессу. Также США направили Украине военную помощь на 65,9 миллиарда долларов.
Еще около 58 миллиардов долларов направили непосредственно на развитие американской оборонной промышленности либо путем замены старого оружия, переданного Киеву, на новое оружие американского производства, либо путем прямых инвестиций в промышленность.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems