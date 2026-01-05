Трамп считает, что США вернут все средства, потраченные на Украину Сегодня 11:04 — Казна и Политика

Трамп считает, что США вернут все средства, потраченные на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине пока «ничего не стоит» Соединенным Штатам. По его словам, в отличие от предыдущей администрации, нынешняя политика позволяет не только избежать потерь, но и получать прибыль.

Об этом он сказал в ходе общения с прессой, передает УНИАН.

«Мы зарабатываем деньги, в отличие от Байдена. Байден дал 350 млрд долларов, просто отдал их», — заявил Трамп.

Возврат средств через соглашение о полезных ископаемых

Трамп считает, что США смогут вернуть все средства, потраченные на поддержку Украины, благодаря соглашению о полезных ископаемых.

По его словам, договоренности в сфере редкоземельных металлов уже позволили США вернуть значительную часть израсходованных средств.

«Я вернул значительную часть, потому что мы заключили соглашение о редкоземельных металлах, вошли в сферу редкоземельных металлов, и мы вернем много денег. Возможно, все деньги, возможно даже больше, чем все деньги», — сказал президент США.

Ожидание мирных договоренностей

Также Трамп выразил надежду, что соглашения по мирному урегулированию между Украиной и рссией удастся достичь в скором будущем.

Напомним, ранее Finance.ua писал : Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон потратил $350 миллиардов на поддержку Украины в войне с россией. Однако эта цифра значительно превышает официальные данные Пентагона и межведомственной наблюдательной группы США, которая отслеживает ассигнования США в Украине.

Так, с 24 февраля 2022 года Конгресс США выделил Украине около 183 миллиардов долларов, по данным межведомственной наблюдательной группы, отвечающей за предоставление отчетов Конгрессу. Также США направили Украине военную помощь на 65,9 миллиарда долларов.

Еще около 58 миллиардов долларов направили непосредственно на развитие американской оборонной промышленности либо путем замены старого оружия, переданного Киеву, на новое оружие американского производства, либо путем прямых инвестиций в промышленность.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.