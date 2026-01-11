0 800 307 555
ру
За год в госбюджет поступило 1,246 трлн гривен налогов и сборов

Казна и Политика
11
В январе-декабре 2025 года фактические поступления в общий фонд госбюджета Украины от налогов и сборов, которые контролирует Государственная налоговая служба, составляют 1,25 трлн грн.
Об этом сообщила и.о. Главы ГНС Леся Карнаух.
Отмечается, что по сравнению с 2024 годом поступления выросли на 20,2% (или 209,3 млрд грн).
Как добавили в ГНСУ, план поступлений по налогам и сборам выполнен на 97,4%, хотя он был повышен более чем на 100 млрд грн.
В то же время, стабильное перевыполнение показателей в течение первого полугодия создало необходимый финансовый запас. Это позволило избежать значительных недопоступлений в конце года.
Основные источники наполнения за год:
  • 362,9 млрд грн — налог и сбор на доходы физических лиц;
  • 284,7 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 306,5 млрд грн — налог на добавленную стоимость (с учетом бюджетного возмещения);
  • 163,9 млрд грн — акцизный налог;
  • 48,4 млрд грн — рентные платежи.
Возмещение НДС составило 179,6 млрд. грн. Ежемесячный показатель возмещения НДС был не ниже 13 млрд грн.
До того Finance.ua отмечал, что в декабре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 329,4 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
По материалам:
Finance.ua
Налоги
