За год в госбюджет поступило 1,246 трлн гривен налогов и сборов Сегодня 07:06 — Казна и Политика

За год в госбюджет поступило 1,246 трлн гривен налогов и сборов

В январе-декабре 2025 года фактические поступления в общий фонд госбюджета Украины от налогов и сборов, которые контролирует Государственная налоговая служба, составляют 1,25 трлн грн.

Об этом сообщила и.о. Главы ГНС Леся Карнаух.

Отмечается, что по сравнению с 2024 годом поступления выросли на 20,2% (или 209,3 млрд грн).

Как добавили в ГНСУ, план поступлений по налогам и сборам выполнен на 97,4%, хотя он был повышен более чем на 100 млрд грн.

В то же время, стабильное перевыполнение показателей в течение первого полугодия создало необходимый финансовый запас. Это позволило избежать значительных недопоступлений в конце года.

Основные источники наполнения за год:

362,9 млрд грн — налог и сбор на доходы физических лиц;

284,7 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

306,5 млрд грн — налог на добавленную стоимость (с учетом бюджетного возмещения);

163,9 млрд грн — акцизный налог;

48,4 млрд грн — рентные платежи.

Возмещение НДС составило 179,6 млрд. грн. Ежемесячный показатель возмещения НДС был не ниже 13 млрд грн.

До того Finance.ua отмечал , что в декабре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 329,4 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.