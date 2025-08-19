Минобороны до конца 2026 года планирует мобилизовать 2,5 тыс. украинцев ежемесячно — проект Программы действий правительства Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Минобороны до конца 2026 года планирует мобилизовать 2,5 тыс. украинцев ежемесячно — проект Программы действий правительства

Министерство обороны Украины должно в 2025—2026 гг. сосредоточиться на развитии собственной оборонной индустрии, включая ее оптимизацию и интеграцию, улучшение условий службы военнослужащих, а также трансформацию Сил обороны и цифровизацию ряда процессов.

Об этом говорится в проекте Программы действий правительства, обнародованном в понедельник, передает «Интерфакс-Украина».

«Программная цель Министерства обороны — правительство обеспечивает способность Сил обороны для отражения вооруженной агрессии российской федерации против Украины и восстановления территориальной целостности Украины, переходя к совместимым со стандартами НАТО системам управления, вооружения и связи, одновременно модернизируя оборонные закупки и промышленность и усиливая медицинское, материально-техническое и финансовое обеспечение», — говорится в проекте.

Закупки

В частности, согласно программной цели для оборонного ведомства, 50% процентов закупок для нужд армии должно покрываться внутренним производством, должна быть обеспечена независимая, быстрая, качественная и доступная военным подразделениям космическая разведка, также за это время должен быть завершен переход на корпусную систему, а также цифровизованный учет военнослужащих, логистики и финансов.

Предусматривается объединение Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ), запуск Defense City (правовой режим для льгот и финансирования производителей) и платформы взаимодействия с поставщиками DOT. Chain, открытие частного сектора военных технологий.

Стратегическое планирование

Операционная цель «усовершенствования стратегического и оборонного планирования» предусматривает достижение не менее 60% операционной готовности к концу 2026 г. для интегрированной противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны. Планы фортификации и антидроновой защиты должны быть реализованы на 90% на приоритетных (опасных) направлениях и на 80% на всех остальных.

Кадровая политика и мобилизация

Операционная цель «кадровая политика, мобилизация и рекрутинг» предусматривает до конца 2025 года внесение изменений в положение о военно-врачебной экспертизе, чтобы минимизировать случаи попадания в Сил обороны непригодных к службе, а также создать систему охраны психического здоровья военнослужащих и их семей.

Также до этого времени ставится цель разработать новый контракт для военнослужащих с расширенными условиями и новыми мотивационными факторами, усовершенствовать процедуры бронирования военнообязанных с созданием электронных кабинетов предприятий, а также провести институциональный аудит профессионального военного образования.

До конца 2026 года планируется обеспечить ежемесячное заключение 3500 контрактов на военную службу с гражданами Украины, 1 тыс. контрактов с иностранцами и лицами без гражданства и прямой мобилизации 2500 граждан Украины в определенные подразделения.

Международные коалиции и финансирование

В рамках операционной цели «развитие международных коалиций, прозрачность помощи и финансирования» поставлена цель, в частности, до конца текущего года провести аудит международных договоренностей и обязательств партнеров, обеспечить финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) партнерами минимум на $5 млрд, интегрировать Украину в Европейскую программу инвестиций в оборону (EDIP), Европейский оборонный фонд (EDF), инициативу SAFE.

До конца 2026 года планируется обеспечить партнерское финансирование украинского ОПК на уровне не менее EUR10 млрд, в частности, в рамках механизма зачисления расходов в пределах 5%-го вклада НАТО для поддержки Украины, начать выполнение контрактов по закупке критических образцов вооружения и военной техники и профинансировать не менее пяти совместных проектов и грантов в рамках EDIP, EDF та SAFE.

Военно-промышленная политика

Операционная цель «модернизация военно-промышленной политики» предусматривает запуск пилотных совместных производств за рубежом (Дания, Нидерланды и т. п. ) и согласование Drone Deal из США до декабря 2025 года.

До конца сентября текущего года планируется заключить лицензионные договоры с отечественными производителями дронов-перехватчиков, до конца октября — ввести программы господдержки предприятий ОПК через механизмы финансового лизинга и освободить от ввозной пошлины и НДС товары для производства оборонной продукции, ввозимой на замену уничтоженной.

До конца июня 2026 года предстоит реализовать совместные производства в Украине с Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A, должен функционировать Drone Deal с США.

Контроль в сфере закупок

Операционная цель «оборонные закупки, финансовое управление и контроль в сфере закупок» предусматривает делегирование полномочий для оборонных закупок (в том числе для использования донорских средств через АОЗ) до октября текущего года, а до декабря — введение в промышленную эксплуатацию Реестра оружейников.

До конца 2026 года должна быть развернута система обеспечения качества согласно требованиям ISO 9001 и стандартов НАТО серии AQAP, государственное гарантирование качества при выполнении государственных контрактов должно покрывать не менее 35% от количества контрактов, доля заключенных международных соглашений по взаимному обеспечению и гарантированию качества между Украиной и государствами-членами НАТО должна быть увеличена на 50% по сравнению с 2025 годом.

Цифровизация

В рамках операционной цели «цифровая трансформация Сил обороны» предполагается до декабря ввести сервисы, которые снизят нагрузку на ТЦК на 15%, начать внедрение электронного учета причин потерь техники и личного состава, завершить цифровизацию процесса эвакуации с помощью Медицинской информационной системы Вооруженных сил Украины.

До конца сентября 2026 года должен быть запущен Реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов и закрытая электронная система оборонных закупок, интегрированная с DOT Chain (Defenсe), доля закупок в системе должна составлять не менее 60%, не менее 90% военнослужащих должны быть постоянными пользователями «Армия+»; система «Резерв+» должна обеспечивать не менее 80% обращений.

ПВО и ПРО

Операционная цель «Усиление противовоздушной/противоракетной обороны» предусматривает принятие постановления по использованию аэродромов государственной авиации в условиях военного положения уже в текущем году.

До конца марта 2026 года планируется ввести в действие архитектуру интегрированной ПВО/ПРО на базе стандартов НАТО, а до конца сентября создать сплошное радиолокационное поле на приоритетных направлениях и развернуть не менее 29 дополнительных РЛП/постов.

