Возобновление конкурсов на госслужбу: о чем идет речь в законопроекте

Казна и Политика
Возобновление конкурсов на госслужбу: о чем идет речь в законопроекте
Возобновление конкурсов на госслужбу: о чем идет речь в законопроекте
Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект 13478−1 о возобновлении конкурсов на государственную службу. Государственные служащие и должностные лица местного самоуправления, назначенные в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, не могут быть переведены на другие должности государственной службы или на должности в органах местного самоуправления.
Об этом идет речь в проекте, который зарегистрировали первый вице-спикер парламента Александр Корниенко и член комитета по госвласти Виталий Безгин.

Что предусматривается

Законопроект предусматривает сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые назначены лица во время действия военного положения без конкурса.

На какие должности будут конкурсы

Конкурсы на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, которые занимают лица, назначенные в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, объявляются:
  • на должности в органах местного самоуправления — с 1 июня 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;
  • на должности государственной службы категории «А» — с 1 июня 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 9 месяцев;
  • на должности государственной службы категории «Б» — с 1 июля 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;
  • на должности государственной службы категории «В» — с 1 сентября 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 18 месяцев.

Сроки пребывания в должности

Предельный срок пребывания лица в должности, на которую оно назначено до вступления в силу настоящего Закона в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, составляет:
  • для должностей государственной службы категорий «А» и «Б» — 18 месяцев со дня возобновления конкурсов на такие должности;
  • для должностей государственной службы категории «В» и должностей в органах местного самоуправления — 24 месяца со дня возобновления конкурсов.
Если отменят военное положение
Если это произойдет до 1 июня 2026, то назначение на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления осуществляется в порядке, предусмотренном ч. 5 статьи 10 Закона «О правовом режиме военного положения» в период со дня прекращения или отмены военного положения до:
  • 1 июня 2026 — на должности государственной службы категории «А», должности в органах местного самоуправления;
  • 1 июля 2026 — на должности государственной службы категории «Б»;
  • 1 сентября 2026 — на должности государственной службы категории «В».
Эти положения не распространяются на государственные органы и органы местного самоуправления, расположенные на территориях, где ведутся боевые действия.
Но предусмотрено, что субъект назначения после возобновления проведения конкурса для соответствующей категории должности государственной службы может принять решение о продолжении прохождения государственной службы государственным служащим, назначенным в период военного положения без проведения конкурсного отбора, с его согласия без обязательного проведения конкурса при определенных условиях.
Напомним, сейчас чиновники получают втрое большую среднюю зарплату, чем в среднем в Украине.
Наибольшую зарплату получают чиновники Антимонопольного комитета. Средняя зарплата в АМКУ составляет 118,7 тыс. гривен. В комитете работают 268 человек, а зарплата руководства составляет в среднем 215 тыс. гривен в месяц.
На втором месте в рейтинге — Министерство юстиции, где 997 работников получают в среднем 100,5 тыс. гривен. На руководящих должностях в министерстве зарплата составляет около 143 тысяч гривен. Больше деталей читайте здесь.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
