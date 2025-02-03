Где чиновники получают самые большие зарплаты (размеры) — Finance.ua

Где чиновники получают самые большие зарплаты (размеры) Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Где чиновники получают самые большие зарплаты (размеры)

января по ноябрь она выросла на 61% — до 62 тыс. гривен. По данным Минфина , в начале 2024 года средняя зарплата чиновников в центральных государственных органах составила 38,6 тыс. гривен. С

В общей сложности такие зарплаты получают 21,7 тысячи чиновников. Для сравнения, средняя зарплата чиновников в три раза больше средней зарплаты в Украине.

Об этом говорится в нашей статье:

Самую большую зарплату получают чиновники Антимонопольного комитета.

Средняя зарплата в АМКУ составляет 118,7 тыс. гривен. В комитете работают 268 человек, а зарплата руководства составляет в среднем 215 тыс. гривен в месяц.

На втором месте в рейтинге — Министерство юстиции, где 997 работников получают в среднем 100,5 тыс. гривен. На руководящих должностях в министерстве зарплата составляет около 143 тыс. гривен. Минюст в сентябре 2024 года возглавила Ольга Стефанишина.

Центральная избирательная комиссия, которая во время войны в Украине фактически не проводит выборы, выплачивает среднюю зарплату в размере 97,2 тыс. гривен для своих 248 работников. В то же время руководство ЦИК, насчитывающее 18 человек, получает самые большие в Украине зарплаты — в среднем 310,3 тыс. гривен в месяц.

В Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которую по приказу президента Владимира Зеленского ликвидируют до 1 апреля 2025 года, работники в среднем получают 93,1 тыс. гривен в месяц. А средняя зарплата руководства КРАИЛ — около 132,4 тыс. гривен.

Справка Finance.ua:

По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине за 2024 год выросла на 20,3% — до 20 985 грн. Это на 18% больше, если сравнивать с январем прошлого года.

Напомним, до полномасштабного вторжения в январе 2022 года средняя зарплата в Украине составила 14 127 грн.

Самая высокая зарплата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации». За год она повысилась от 30 867 грн в месяц до 50 752 грн.

На втором месте по уровню зарплаты — «Финансовая и страховая деятельность». В этой категории среднемесячные зарплаты за год выросли от 33 360 грн до 40 194 грн.

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