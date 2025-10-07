0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На трассе Киев—Одесса продолжается строительство транспортной развязки (фото, детали)

Казна и Политика
92
На трассе Киев—Одесса продолжается строительство транспортной развязки (фото, детали)
На трассе Киев—Одесса продолжается строительство транспортной развязки (фото, детали)
В настоящее время ведется строительство транспортной развязки М-05 Киев — Одесса. Строительство предусматривает работы на разных уровнях на км 21+847 автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-05 Киев — Одесса.
Об этом сообщает Агентство восстановления.
Читайте также

Что уже сделано

  • Переустроены инженерные сети (кабели связи, ЛЭП, освещение)
  • Устроен водоотвод (водопонижение грунтовых вод, дождевая канализация с очистными сооружениями, водопропускные трубы).
  • Кольцевая развязка и подъезды/съезды (устроены земляные полотна, слои основы, бортовой камень, барьерное ограждение, асфальтобетонное покрытие, установлены дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка).

Путепровод туннельного типа выполнен на 95%

  • Устроено пролетное строение по правому проезду.
  • Предыдущим подрядчиком забетонировано пролетное строение по левому проезду.
  • «В тоннеле»: гидроизоляция, «заборные» стены, тротуары, антикоррозионное покрытие тоннеля, водоотвод, освещение, асфальтобетонное покрытие, установлены дорожные знаки, разметка, на подходах к тоннелю устроено монолитное укрепление конусов выемки, служебная лестница.
  • «Над тоннелем» и подходам по а/д М-05: мостовое полотно, гидроизоляция, тротуары, перильное ограждение, деформационные швы (продольный, поперечные), водоотвод, асфальтобетонное покрытие, дорожные знаки и разметка.
Как сообщает Агентство, договор с предыдущим подрядчиком был расторгнут в начале полномасштабного вторжения. С возобновлением работ новый подрядчик провел разработку грунта в тоннеле. Были обнаружены дефекты бетонирования пролетного строения левого проезда ШС-2, выполненные предыдущим подрядчиком.
На трассе Киев—Одесса продолжается строительство транспортной развязки (фото, детали)

Сроки работ

В настоящее время подрядчик завершает выполнение работ по устранению дефектов пролетного строения левого проезда и покраске бетонных поверхностей тоннеля. Эти работы планируется завершить до конца октября.
Проектная документация по данному объекту разработана в рамках программы повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильной дороги при реализации совместных с международными финансовыми организациями (МФО) проектов и утверждена приказом Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) № 230 от 19.06.2017.
Место для вашей рекламы
Ранее руководитель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий сообщил, что строительство моста через Тису между Украиной и Румынией на пороге финального исполнения. Состояние выполнения строительных работ, согласно сообщению главы Закарпатской ОВА, уже составляет 87%.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиКабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems