На трассе Киев—Одесса продолжается строительство транспортной развязки (фото, детали)
В настоящее время ведется строительство транспортной развязки М-05 Киев — Одесса. Строительство предусматривает работы на разных уровнях на км 21+847 автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-05 Киев — Одесса.
Об этом сообщает Агентство восстановления.
Что уже сделано
- Переустроены инженерные сети (кабели связи, ЛЭП, освещение)
- Устроен водоотвод (водопонижение грунтовых вод, дождевая канализация с очистными сооружениями, водопропускные трубы).
- Кольцевая развязка и подъезды/съезды (устроены земляные полотна, слои основы, бортовой камень, барьерное ограждение, асфальтобетонное покрытие, установлены дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка).
Путепровод туннельного типа выполнен на 95%
- Устроено пролетное строение по правому проезду.
- Предыдущим подрядчиком забетонировано пролетное строение по левому проезду.
- «В тоннеле»: гидроизоляция, «заборные» стены, тротуары, антикоррозионное покрытие тоннеля, водоотвод, освещение, асфальтобетонное покрытие, установлены дорожные знаки, разметка, на подходах к тоннелю устроено монолитное укрепление конусов выемки, служебная лестница.
- «Над тоннелем» и подходам по а/д М-05: мостовое полотно, гидроизоляция, тротуары, перильное ограждение, деформационные швы (продольный, поперечные), водоотвод, асфальтобетонное покрытие, дорожные знаки и разметка.
Как сообщает Агентство, договор с предыдущим подрядчиком был расторгнут в начале полномасштабного вторжения. С возобновлением работ новый подрядчик провел разработку грунта в тоннеле. Были обнаружены дефекты бетонирования пролетного строения левого проезда ШС-2, выполненные предыдущим подрядчиком.
Сроки работ
В настоящее время подрядчик завершает выполнение работ по устранению дефектов пролетного строения левого проезда и покраске бетонных поверхностей тоннеля. Эти работы планируется завершить до конца октября.
Проектная документация по данному объекту разработана в рамках программы повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильной дороги при реализации совместных с международными финансовыми организациями (МФО) проектов и утверждена приказом Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) № 230 от 19.06.2017.
Ранее руководитель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий сообщил, что строительство моста через Тису между Украиной и Румынией на пороге финального исполнения. Состояние выполнения строительных работ, согласно сообщению главы Закарпатской ОВА, уже составляет 87%.
