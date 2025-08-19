Вкладчики получат большую защиту: парламент принял в первом чтении доработанный законопроект — Finance.ua

Вкладчики получат большую защиту: парламент принял в первом чтении доработанный законопроект Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Парламент принял в первом чтении доработанный законопроект № 13007-д , который должен усилить стабильность финансовой системы, защитить вкладчиков и привести украинские нормы в соответствие с требованиями ЕС.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Главная цель документа — уменьшить риски для банковской системы в условиях войны и усилить защиту вкладчиков.

Основные положения законопроекта:

усиливается защита интересов вкладчиков и кредиторов, совершенствуются механизмы возврата средств в случае банкротства банка;

вывод проблемных банков с рынка станет более четким и менее затратным;

Национальный банк получает дополнительные полномочия как обеспеченный кредитор для более эффективного возврата средств по кредитам рефинансирования;

внедряется механизм взаимодействия между неплатежеспособными и принимающими банками для лучшего управления активами и обязательствами;

совершенствуется обмен информацией между НБУ и Фондом гарантирования, в частности, по банковской тайне;

предусматривается повышение минимального размера уставного капитала банка до 5 млн евро в соответствии с директивами ЕС. Для действующих банков устанавливается переходный период;

улучшается регулирование в сфере киберзащиты, денежного обращения и совместного инвестирования.



Что изменится для вкладчиков

Законопроект предусматривает, что все вкладчики-физлица, включая ФЛП, независимо от суммы вклада, будут получать свои средства при выводе банка с рынка без необходимости подавать заявление.

Законопроект также дает инструменты для более ранней подготовки к урегулированию банка, что позволит привлекать больше участников рынка к выводу банков с рынка.

Кроме того, законопроект усиливает защиту покупателей активов банков во время ликвидации. В частности, устанавливается четкий срок подачи исков по результатам аукционов по продаже активов ликвидируемых банков.

Авторы проекта отмечают, что он направлен на уменьшение рисков финансовых потрясений, повышение защиты вкладчиков и инвесторов, а также гармонизацию украинского законодательства со стандартами ЕС. Ожидается, что изменения будут способствовать укреплению банковской системы и повысят доверие граждан к финансовым учреждениям.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 478,7 млрд грн, что на 37,8 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.

За I полугодие 2025 года общий прирост вкладов граждан составил 86,4 млрд грн, из которых 91,1 млрд грн реальный рост (без учета отрицательной переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).

