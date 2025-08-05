ТОП-20: рейтинг банков по вкладам (инфографика) — Finance.ua

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ТОП-20: рейтинг банков по вкладам (инфографика)

Кредит&Депозит
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ТОП-20: рейтинг банков по вкладам (инфографика)
ТОП-20: рейтинг банков по вкладам (инфографика)
По данным Нацбанка, в государственном ПриватБанке было 24,2 млн вкладчиков, которые хранили 561,7 млрд гривен.
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На втором месте государственный Ощадбанк — 13,1 млн вкладчиков, сумма — 224,3 млрд гривен.
На третьем частный Универсалбанк — 9,6 млн вкладчиков, сумма — 118,7 млрд гривен.
ТОП-20: рейтинг банков по вкладам (инфографика)
Иностранные банковские группы Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 3,2 млн, сумма — 84,4 млрд гривен и Укрсиббанк — количество вкладчиков — 2,4 млн, сумма — 68,0 млрд гривен.

Вклады в гривне растут

Также по состоянию на 1 июля 2025 г. в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 478,7 млрд гривен.
В 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 71,0 млн вкладов граждан и ФЛП. Более трети вкладов (35,1%) было в долларах и евро.

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Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что старт приватизации государственных банков даст положительный сигнал инвесторам. Такой шаг должен быть частью общей стратегии развития государственных банков.
Национальный банк занял проактивную позицию в подготовке и продвижении соответствующего законопроекта. «Старт приватизации даст положительный сигнал для инвесторов. В то же время считаю, что такой шаг должен быть частью общей стратегии развития государственных банков», — написал он.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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