ТОП-8 фактов и цифр рынка труда в 2025 году (исследование) Сегодня 09:00 — Казна и Политика

ТОП-8 фактов и цифр рынка труда в 2025 году (исследование)

В 2025 г. украинский бизнес продолжил свое восстановление. О продолжении работы в полном объеме говорят 91% компаний. Это на 5% больше, чем в прошлом году. 8% работают частично, но планируют возобновить работу.

Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда», предоставленной finance.ua.

Положительные изменения в доходе ощутила треть (33%) работающих украинских компаний, что на 5% больше, чем в 2024 году. О стабильности дохода высказались 28% организаций, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом.

Уменьшение дохода испытала четверть опрошенных компаний. Это меньше на 4%, чем в прошлом году. При этом только 1% компаний отметили, что доход прекратился полностью. Уменьшение дохода более чем на 50% не зафиксировала ни одна из опрошенных компаний.

Так что приводим ТОП-8 фактов и цифр, характеризующих рынок труда в 2025 году:

Подавляющее большинство организаций (95%) в этом году осуществляло набор персонала. В прошлом году такой ответ дало гораздо меньшее количество работодателей — всего 88%. Почти половина опрошенных компаний нанимала работников по всем направлениям бизнеса. Эта тенденция сохранится и в будущем году. О планах нанимать персонал в 2026 году высказались 99% организаций. 2025 стал более стабильным в выплатах заработной платы по сравнению с прошлым годом. Лишь 1% опрошенных компаний высказали то, что у них произошло сокращение размера компенсации. Уровень оплаты не изменился за год у 19% организаций. Среди тех компаний, которые повышали зарплаты в этом году, больше всего тех, кто увеличил размер выплат на 11−20%. Дальнейшее повышение зарплат в следующем году планируют 82% организаций. В 2025 году бизнес был ориентирован больше на сохранение наработанного, чем на масштабирование. Основными приоритетами компаний в этом году были сохранение команды в полном объеме (65%), сохранение оплаты труда сотрудников на конкурентном уровне (61,6%) и сохранение текущих рынков сбыта/клиентов (47,7%). Увеличилось за год количество компаний, придавших приоритетное значение поиску новых рынков сбыта или новых клиентов. Если в прошлом году в это направляли свои усилия 38% компаний, то в текущем году их стало 45%. Также несколько увеличилось количество организаций, которые занимались открытием новых офисов в других странах — 7% в 2025 году в противовес 5,8% в 2024 году. Еще 12,8% компаний прилагали усилия к открытию новых направлений бизнеса. Несмотря на сложности и нестабильность экономики, украинские компании наметили положительные стремления к развитию бизнеса на следующий год. В пятерке приоритетных направлений опрошенные организации озвучили намерения: найти новые рынки сбыта/клиентов (55%), сохранить команду компании в полном объеме (51%), сохранить текущие рынки сбыта/клиентов (33%), увеличить оплату труда сотрудникам (34%), расширить команду. 2025 год ознаменовался большей активностью работников в поиске работы. Кроме того, специалисты чаще, чем в прошлом году, увольнялись с текущего места работы в поисках лучших предложений. Несколько уменьшилось по сравнению с прошлым годом количество занятых специалистов. К моменту опроса 76% респондентов ответили, что они работают. В аналогичный период прошлого года таковых было 81%. Также на 3% увеличилось количество ответивших, что компания работает, но их сократили. На трудоустройство соискатели тратят в среднем до 6 месяцев. Самая частая проблема, с которой сталкиваются специалисты при поиске работы, — это невозможность найти вариант с достойным размером оплаты, об этом сказали 48% респондентов. Это больше, чем в прошлом году на 3%. Каждый пятый соискатель пожаловался на то, что произошло уменьшение количества вакансий в его профессии, а также то, что рекрутеры не отвечают на отклики на вакансии. По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество специалистов, которые боятся сокращений в компании в ближайшие полгода. Это озвучил каждый пятый специалист (19%) в отличие от прошлогодних показателей, когда боялись сокращений 22% опрошенных работников. Зарплата остается одним из ключевых вопросов для работников. У подавляющего большинства (52%) опрошенных специалистов размер зарплаты не изменился по сравнению с 2024 годом. Сократили зарплату 15% работников. Среди тех, кому увеличили зарплату, больше тех, у кого размер компенсации повысился меньше, чем на 10%. 66% соискателей не готовы снижать свои зарплатные пожелания даже тогда, когда возникнут сложности с трудоустройством. В прошлом году об этом говорили 70% специалистов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.