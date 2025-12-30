Рост ФЛП в 4 кв. 2025: на 40% больше регистраций, чем в прошлом году (регионы, отрасли) Сегодня 11:04 — Казна и Политика

Рост ФЛП в 4 кв. 2025: на 40% больше регистраций, чем в прошлом году (регионы, отрасли)

Четвертый квартал 2025 года принес заметное оживление малого предпринимательства в Украине. За квартал зафиксирован чистый прирост новых физических лиц предпринимателей (ФЛП): регистраций больше, чем прекращений.

По данным аналитической системы YouControl.Market, несмотря на вызовы полномасштабной войны, рынок демонстрирует — появляются новые бизнесы, падает волна прекращений, а в разрезе отраслей, регионов и гендера наблюдаются интересные тенденции.

Главные инсайты:

В четвертом квартале 2025 года зарегистрировано около 58,2 тыс. новых ФЛП, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Это один из самых высоких квартальных показателей за последние годы.

Приостановок деятельности ФЛП за этот же период зафиксирована 50,5 тыс., что на 18% меньше, чем в четвертом квартале 2024 года — на 7,7 тыс. ФЛП больше зарегистрировано, чем прекращено.

Отраслевая структура предпринимательства остается неизменной: первое место по количеству новых регистраций ФЛП удерживает розничная торговля (16,5 тыс. регистраций за квартал), далее следуют ІТ (7,7 тыс.) и другие услуги (6,9 тыс.). В сферах транспорта и логистики и образовательных услуг количество новых регистраций ФЛП возросло более чем на 60−70% год к году.

Киев остается лидером по количеству зарегистрированных ФЛП (почти 8 тыс. регистраций в IV кв. 2025), далее — Днепропетровская, Львовская, Киевская, Харьковская и Одесская области. Совокупно эти шесть регионов обеспечили более половины всех новых регистраций ФЛП.

Женщины по-прежнему доминируют среди новых предпринимателей, однако их преимущество несколько сократилось. В четвертом квартале 2025 года около 61% новых ФЛП зарегистрировали женщины (около 36 тыс.), тогда как годом ранее доля женщин составляла 63%. Среди прекращений деятельности женщины составляют чуть более половины тех, кто прекратил ФЛП.

Динамика регистраций и прекращений

В октябре-декабре 2025 года украинцы зарегистрировали примерно 58,2 тыс. ФЛП. Для сравнения, в четвертом квартале 2024 года было зарегистрировано лишь около 41,6 тыс. новых ФЛП — то есть нынешний показатель на 40% выше год к году.

Параллельно росту количества новых регистраций ФЛП существенно снизилась нагрузка в статистике прекращений. Приостановка деятельности ФЛП в IV квартале 2025 года составила примерно 50,5 тыс., что на 18% меньше, чем за аналогичный период 2024-го (тогда было 61,7 тыс. прекращений). То есть, если год назад прекращений было больше, чем регистраций, то сейчас ситуация противоположная.

Следует отметить, что в целом за 2025 год все еще наблюдалось незначительное сокращение количества ФЛП (около 244 тыс. регистраций против 258 тыс. прекращений, чистый минус — 14 тыс. в год).

Отрасли

В секторальном разрезе новых регистраций продолжает лидировать розничная торговля. По данным аналитической системы YC. Market, в IV квартале 2025 года в розничном секторе зарегистрировано около 16,5 тыс. ФЛП, что составляет почти 28% всех новых предпринимателей квартала — это на 42% больше, чем в 4 квартале 2024 года.

Вторую позицию по объему пополнения предпринимателей занял сектор ІТ (информационные технологии) — в октябре-декабре зарегистрировались примерно 7,7 тыс. ФЛП в этой сфере.

Третье место удерживают Другие услуги — около 6,9 тыс. новых регистраций ФЛП за квартал (+38% к прошлому году). Далее по количеству регистраций следуют отрасли транспорта и логистики (4,5 тыс. ФЛП) и оптовой торговли (3,3 тыс.).

Регионы

Киев уверенно занимает первое место по количеству зарегистрированных ФЛП: за четвертый квартал в столице зарегистрировано около 8 тыс. новых ФЛП. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года (тогда было 6,6 тыс.).

Днепропетровская область — на втором месте с показателем 5,8 тыс. регистраций (+46% год к году).

Третью позицию удерживает Львовщина (около 4,8 тыс. ФЛП, +43%), которая в условиях войны стала одним из главных приютов для бизнеса и продолжает наращивать предпринимательский потенциал.

Несмотря на эти изменения, женское малое предпринимательство уверенно доминирует: почти 6 из 10 новых ФЛП регистрируют женщины.

Об этом Напомним, правительство отложило сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП 1-й группы.Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

До окончания военного положения и еще на три месяца после его отмены.

«Решение было принято в ответ на обращение малого бизнеса, для которого обслуживание POS-терминалов сегодня создает дополнительное финансовое давление» — написала она.

