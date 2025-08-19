Украина планирует покупку американского оружия на $100 млрд и производство дронов на $50 млрд — FT Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Украина планирует покупку американского оружия на $100 млрд и производство дронов на $50 млрд — FT, Фото: wwd.com

Украина планирует приобрести американское оружие на сумму 100 млрд долларов, финансируемое Европой, чтобы получить гарантии безопасности от США после мирного соглашения с россией.

Об этом говорится в попавшем в распоряжение Financial Times документе.

Согласно предложениям, Киев и Вашингтон также заключат соглашение на 50 млрд долларов по производству дронов с украинскими компаниями.

Предложения Украины по новым договорам безопасности были переданы США и обсуждались с европейскими союзниками накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Документ не уточняет, какое именно оружие планирует закупить Украина, однако известно о намерении приобрести минимум десять систем ПВО Patriot и другие ракеты и оборудование для защиты городов и критической инфраструктуры. Также не указано, какая часть соглашения о дронах предусматривает закупки, а какая — инвестиции.

Документ подчеркивает, что «длительный мир должен основываться не на уступках и подарках путину, а на сильной системе безопасности, которая будет предотвращать будущую агрессию».

Напомним, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. К ним также присоединились ряд европейских лидеров. Они обсуждали условия завершения войны в Украине.

После встречи Трамп провел телефонный разговор с Путиным. «По завершении встреч я позвонил президенту путину и начал подготовку к встрече между президентом путиным и президентом Зеленским, место проведения которой еще будет определено. После этой встречи мы проведем трехстороннюю встречу с участием двух президентов и меня», — сообщил Трамп.

