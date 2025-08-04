Украина в 2024 году произвела дронов в 1400 раз больше, чем в 2022 — Finance.ua

Украина в 2024 году произвела дронов в 1400 раз больше, чем в 2022 Сегодня 03:46 — Технологии&Авто

Украина в 2024 году произвела дронов в 1400 раз больше, чем в 2022

Производство дронов в Украине в 2024 году достигло 1,7 млн единиц, что более чем в 1,4 тыс. раз больше, чем в 2022 году (1,2 тыс. единиц), средств РЭБ и РЭР — 34,7 тыс. против 53 единиц в 2022 году.

Об этом сообщает аналитический центр StateWatch со ссылкой на сводные данные оборонных ведомств и украинских предприятий.

«Производство дронов в Украине в 2024 году достигло 1,7 млн единиц. Согласно сводным данным оборонных ведомств и украинских предприятий, это более чем в 1,4 тыс. раз больше против показателей 2022 года (1,2 тыс. единиц). Также средств РЭБ и РЭР в прошлом году изготовили в количестве 34,7 тыс. против 53 единиц в 2022 году», — говорится в сообщении StateWatch.

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Однако, как отмечается, эти данные не учитывают технику, которую произвели в Украине по заказу благотворительных организаций, воинских частей, городских советов и т. д. Ожидается, что в 2025 году украинский оборонный сектор имеет возможности для изготовления более 8 млн единиц БПЛА и 385,8 тыс. средств РЭБ и РЭР.

Об этом StateWatch сообщает со ссылкой на отчет Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности (ныне ликвидированного) о результатах реализации экспериментального проекта по оборонным закупкам беспилотных систем, РЭБ и активных средств противодействия техническим разведкам отечественного производства. В отчете говорится о значительном росте объемов производства кодифицированных, допущенных к эксплуатации и принятых на вооружение изделий БПЛА, РЭБ и РЭР в Украине.

В частности, в 2022 году были изготовлены беспилотники в количестве 1,2 тыс. единиц такой номенклатуры: разведывательные коптеры I класса (мини, малые и среднего радиуса действия), самолеты-камикадзе глубинного поражения, ударные коптеры-камикадзе/FPV. Уже в следующем году производство выросло до 415,03 тыс. единиц, а модельный ряд пополнился ударными самолетами-камикадзе с дальностью до 40 км и самолетами многократного использования с радиусом более 500 км.

В течение 2024 года производство выросло в три раза по объемам — до 1,7 млн, в то же время в текущем году потенциально могут произвести до 8 млн беспилотников.

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Среди производителей наземных роботизированных комплексов (НРК), в 2022 году на рынке функционировали 5 предприятий, из них только 3 имели готовые прототипы изделий. В частности, был представлен только один тип НРК — логистический, которого в течение года изготовили всего 2 единицы. В 2023 году из числа производителей работало уже 10+ компаний, а количество устройств достигло 200 единиц.

В то же время расширились типы НРК: добавлен боевой, минер/камикадзе и дистанционно управляемый боевой модуль. В 2024 году количество предприятий уже насчитывало 30, которые совокупно произвели 3 тыс. НРК. В настоящее время насчитывается более 120 различных изделий от 70 производителей, в том числе более 80 моделей сертифицированы и допущены к закупке государственными заказчиками.

Кроме того, в 2022 году производители представили только тактические перевозочные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР), а объем производства составлял всего 53 штуки. В 2023 году количество выросло почти вдвое до 98 единиц, а в 2024-м — до 34,4 тыс. единиц. Типы РЭБ и РЭР расширились с 2 до 7 видов с 2022 года. В настоящее время производят тактические и стационарные системы, средства для прикрытия техники и окопные, ранцевые, переносные, ружья и блоки генерации помех. В 2025 году прогнозируют 385,8 тыс. единиц плюс два новых типа — модуль и стратегический комплекс.

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В настоящее время ликвидированном Минстратегпроме отмечали, что такая динамика производства стала возможной благодаря экспериментальному проекту закупок беспилотников, РЭБ и активных средств противодействия техническим разведкам. Проект действует с марта 2023 по постановлению Кабмина № 256 с целью усовершенствования порядка проведения оборонных закупок для нужд обороны, повышения уровня прозрачности и конкурентности процедур, поддержки украинских производителей. Финансирование осуществлялось из государственного бюджета, средств United24 и других источников.

Как отметили в StateWatch, экспериментальный проект выявил следующие структурные проблемы, требующие урегулирования:

— неопределенность стандартов контроля качества;

— недостаточная интегрированность упрощенных процедур в общегосударственные ІТ-системы учета;

— сложность в переходе от опытной эксплуатации к серийным поставкам без дополнительной нормативной поддержки.

Отмечается, что в декабре 2024 года правительство официально закрепило наработку эксперимента в постоянном законодательстве. Теперь упрощенный порядок закупок дронов и средств РЭБ будет действовать постоянно, а не временно.

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