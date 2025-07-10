Зеленский заявил о планах привлечь сотни компаний к производству дронов — Finance.ua

Зеленский заявил о планах привлечь сотни компаний к производству дронов Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров Украины увеличить инвестиции в производство дронов-перехватчиков и систем ПВО.

«Мы должны остановить российские дроны и ракеты. Это означает больше поставок ПВО и больше инвестиций в дроны-перехватчики, системы ПВО и ракеты. И я призываю всех наших партнеров: увеличивайте свои инвестиции», — сказал он, выступая на конференции «Ukraine Recovery Conference» в Риме.

«В то время как россия наращивает свои атаки, у нас не может быть недостатка финансирования на производство дронов. Более 30 стран и сотни компаний представлены на конференции. И мы должны дойти до такой точки, в которой украинские секторы ПВО и дронов будут поддерживать и помогать 30 стран и сотни компаний не только из Украины», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина готова поделиться своими технологиями с партнерами, ведь Украина нуждается в инвестициях.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.