Зеленский заявил о планах привлечь сотни компаний к производству дронов — Finance.ua
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Зеленский заявил о планах привлечь сотни компаний к производству дронов

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров Украины увеличить инвестиции в производство дронов-перехватчиков и систем ПВО.
«Мы должны остановить российские дроны и ракеты. Это означает больше поставок ПВО и больше инвестиций в дроны-перехватчики, системы ПВО и ракеты. И я призываю всех наших партнеров: увеличивайте свои инвестиции», — сказал он, выступая на конференции «Ukraine Recovery Conference» в Риме.
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«В то время как россия наращивает свои атаки, у нас не может быть недостатка финансирования на производство дронов. Более 30 стран и сотни компаний представлены на конференции. И мы должны дойти до такой точки, в которой украинские секторы ПВО и дронов будут поддерживать и помогать 30 стран и сотни компаний не только из Украины», — сказал Зеленский.
По его словам, Украина готова поделиться своими технологиями с партнерами, ведь Украина нуждается в инвестициях.
По материалам:
Економічна Правда
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