Украина готова увеличить производство дронов на 40% уже в этом году, но не хватает средств — Зеленский Сегодня 19:17

У украинской промышленности есть мощности, чтобы уже в этом году увеличить производство дронов на 40%, однако для этого не хватает средств.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время онлайн-выступления на международном форуме GLOBSEC 2025, который проходит в Праге.

«Мы должны поддержать все формы оборонного сотрудничества, особенно те, которые помогают нам становиться все более технологически совершенными и использовать дроны всех видов: в воздухе, на земле и на море. Украина готова увеличить производство дронов на 40% в ближайшем будущем — уже в этом году. Наши заводы обладают необходимыми мощностями, нам не хватает только финансирования. И это нужно решить», — сказал Зеленский.

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Он призвал представителей стран, участвующих в GLOBSEC 2025, «быть быстрее в дронах, чем наши враги».

Зеленский также поблагодарил Чехию за инициативу по поставке боеприпасов.

«Это ясно показало, что объединенные усилия могут действительно изменить ход современной войны», — сказал президент.

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Напомним, в Минобороны заявили , что Украина может производить до 10 млн дронов в год. Украина вывела отрасль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на новый уровень.

В 2025 году страны-участницы международной коалиции дронов планируют выделить 2,75 миллиарда евро на поддержку Украины. Общий объем помощи с момента создания коалиции в феврале 2024 года составит 4,5 миллиарда евро.

Укрінформ По материалам:

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