Франция будет производить дроны на территории Украины — Finance.ua

Франция будет производить дроны на территории Украины
Французские автопромышленные и оборонные предприятия приступят к выпуску беспилотных летательных аппаратов на украинской территории.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорне, передает Le Monde.
Он назвал эту инициативу «беспроигрышным партнерством».
По словам министра, речь идет о сотрудничестве между одной из ведущих французских автомобилестроительных компаний (ее название он не раскрывал) и профильным предприятием оборонного сектора малого или среднего масштаба.
«Совместными усилиями они создадут производственные мощности в Украине, где и будут собираться дроны», — сказал глава оборонного ведомства.
Типы и конкретное назначение беспилотников Лекорню не уточнил, однако отметил, что часть продукции будет передаваться украинским военным, другая — предназначена для использования в самой Франции.
По его словам, французские войска смогут применять эти дроны во время регулярных учений, максимально приближенных к условиям, в которых сегодня воюет Украина.
Министр особо подчеркнул, что на украинских заводах будут работать именно украинские специалисты. По его мнению, страна продемонстрировала высокий уровень компетентности в разработке дронов и формировании практических подходов к их применению:
«Украинцы превосходят нас в способности не только проектировать беспилотники, но и разрабатывать под них современные боевые доктрины», — отметил он.
Заявление Лекорня прозвучало вскоре после его переговоров с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.
В ходе их встречи 5 июня обсуждалось расширение промышленного сотрудничества, в том числе участие французских компаний в производстве дронов для нужд ВСУ.
Мы готовы предоставить эту возможность лучшим производителям. У Украины есть боевой опыт, Франция — мощная индустриальная база. Это взаимовыгодное и стратегическое партнерство", — подчеркнул Умеров, поблагодарив Лекорню за поддержку.
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