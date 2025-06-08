Франция будет производить дроны на территории Украины — Finance.ua

Франция будет производить дроны на территории Украины Сегодня 07:26

Франция будет производить дроны на территории Украины

Французские автопромышленные и оборонные предприятия приступят к выпуску беспилотных летательных аппаратов на украинской территории.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорне, передает Le Monde.

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Он назвал эту инициативу «беспроигрышным партнерством».

По словам министра, речь идет о сотрудничестве между одной из ведущих французских автомобилестроительных компаний (ее название он не раскрывал) и профильным предприятием оборонного сектора малого или среднего масштаба.

«Совместными усилиями они создадут производственные мощности в Украине, где и будут собираться дроны», — сказал глава оборонного ведомства.

Типы и конкретное назначение беспилотников Лекорню не уточнил, однако отметил, что часть продукции будет передаваться украинским военным, другая — предназначена для использования в самой Франции.

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По его словам, французские войска смогут применять эти дроны во время регулярных учений, максимально приближенных к условиям, в которых сегодня воюет Украина.

Министр особо подчеркнул, что на украинских заводах будут работать именно украинские специалисты. По его мнению, страна продемонстрировала высокий уровень компетентности в разработке дронов и формировании практических подходов к их применению:

«Украинцы превосходят нас в способности не только проектировать беспилотники, но и разрабатывать под них современные боевые доктрины», — отметил он.

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Заявление Лекорня прозвучало вскоре после его переговоров с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.

В ходе их встречи 5 июня обсуждалось расширение промышленного сотрудничества, в том числе участие французских компаний в производстве дронов для нужд ВСУ.

Мы готовы предоставить эту возможность лучшим производителям. У Украины есть боевой опыт, Франция — мощная индустриальная база. Это взаимовыгодное и стратегическое партнерство", — подчеркнул Умеров, поблагодарив Лекорню за поддержку.

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