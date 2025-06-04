Оптоволокно для дронов освободили от таможенных платежей и НДС — Finance.ua

Оптоволокно для дронов освободили от таможенных платежей и НДС
Нардепы Верховной Рады 4 июня приняли два законопроекта, которые устанавливают налоговые и таможенные льготы для производителей дронов, управляемых через оптоволоконный кабель.
Об этом сообщил первый заместитель руководителя парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк («Голос»).
За законопроекты № 13305 и № 13306 за основу и в целом отдали свои голоса более 300 народных избранников.
Что это меняет?
Принятые документы освобождают импортное оптоволокно для производства дронов от таможенных платежей и НДС.
По словам Железняка, это положительно повлияет на несколько вещей. В частности:
- снизится себестоимость беспилотных систем, использующих оптический кабель для управления и передачи видеосигнала или других изделий оборонного назначения с использованием оптического кабеля;
- Силы обороны Украины будут более оперативно получать современные технические средства.
Дроны на оптоволокне устойчивы к средствам радиоэлектронной разведки и имеют критическое значение для сил обороны Украины. В то же время, оптические компоненты в основном импортируются в Украину.
Отметим, на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что до конца года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов. При этом государство не только производит беспилотники, но и готовит кадры для управления ими.
Также напомним, что в 2025 году страны-участницы международной коалиции дронов планируют выделить 2,75 миллиарда евро на поддержку Украины. Общий объем помощи с момента создания коалиции в феврале 2024 года составит 4,5 миллиарда евро.
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