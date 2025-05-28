Программу «Контракт 18−24» могут расширить на специальности, связанные с дронами — Finance.ua

Программу «Контракт 18−24» могут расширить на специальности, связанные с дронами Сегодня 17:19 — Личные финансы

Программу «Контракт 18−24» могут расширить на специальности, связанные с дронами

Программу «Контракт 18−24», которая предусматривает выплату 1 млн гривен молодым добровольцам, могут расширить на военные специальности, связанные с управлением дронами.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса в Telegram.

По его словам, для участников, которые присоединятся к программе по таким специальностям, могут действовать более длительные контракты.

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«Рассматриваем расширение программы 18−24 по специальностям, связанным с дронами. На мой взгляд, это точно должен быть более длительный контракт — например, два года, потому что срок обучения и адаптации пилота существенно больше, чем у пехотных специальностей», — написал Палиса.

Замглавы ОП также рассказал, что 80% поражений вражеской техники и личного состава противника происходят благодаря расчетам БПЛА.

Справка Finance.ua:

Министерство обороны Украины официально приступило к проекту «Контракт 18−24». Это добровольная инициатива для украинцев 18−24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год;

кандидатам на подписание такого вида контракта предоставляется внеочередное право прохождения медосмотра у действующих при РТЦК и СП военно-врачебных комиссиях, а также в медицинских учреждениях, работающих по программе государственных гарантий. При этом кандидат может самостоятельно выбирать место и дату проведения медосмотра;

добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет, подписавшие контракт или проходящие службу по призыву в ВСУ, имеют возможность учиться, не прерывая военную службу.

Слово і Діло По материалам:

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