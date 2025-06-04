Британия планирует предоставить Украине 100 тысяч дронов до апреля 2026 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Британия планирует предоставить Украине 100 тысяч дронов до апреля 2026 года

19
Британия планирует предоставить Украине 100 тысяч дронов до апреля 2026 года
Британия планирует предоставить Украине 100 тысяч дронов до апреля 2026 года
Великобритания пообещала поставить Украине 100 тысяч беспилотников до конца апреля 2026 года. Это в десять раз больше, чем планировалось ранее. В Лондоне подчеркнули, что дроны уже коренным образом изменили ход современных войн, в частности — в войне против россии.
Об этом говорится в заявлении британского правительства, которое на днях одобрило обновленное Стратегическое оборонное обозрение, передает Reuters.
В документе отмечается, что Британия должна строить технологически оснащенную и более ударную армию, в частности, чтобы противостоять потенциальной агрессии со стороны россии.
Читайте также
Поставка дронов стоимостью 350 миллионов фунтов стерлингов (около 473 миллионов долларов) — часть более широкого пакета военной помощи Украине, общий объем которого составляет 4,5 миллиарда фунтов.
Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Гили накануне встречи Контактной группы по обороне Украины, которая проходит в Брюсселе. Участие в ней принимают 50 стран, соорганизаторы — Великобритания и Германия.
Читайте также
«Британия усиливает поддержку Украины, передавая сотни тысяч дополнительных дронов в этом году и завершая важную фазу поставки артиллерийских снарядов», — заявил Гили.
Кроме беспилотников, Великобритания уже с начала года поставила Украине 140 тысяч артиллерийских снарядов. Также в этом году планируется потратить еще 247 миллионов фунтов на подготовку украинских военных.
Напомним, в Минобороны заявили, что Украина вывела отрасль беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на новый уровень. Ежегодно отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) способен производить около десяти миллионов единиц дронов.
В 2025 году страны-участницы международной коалиции дронов планируют выделить 2,75 миллиарда евро в поддержку Украины. Общий объем помощи с момента создания коалиции в феврале 2024 года составит 4,5 миллиарда евро.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems