Британия планирует предоставить Украине 100 тысяч дронов до апреля 2026 года — Finance.ua

Британия планирует предоставить Украине 100 тысяч дронов до апреля 2026 года Сегодня 20:30

Британия планирует предоставить Украине 100 тысяч дронов до апреля 2026 года

Великобритания пообещала поставить Украине 100 тысяч беспилотников до конца апреля 2026 года. Это в десять раз больше, чем планировалось ранее. В Лондоне подчеркнули, что дроны уже коренным образом изменили ход современных войн, в частности — в войне против россии.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, которое на днях одобрило обновленное Стратегическое оборонное обозрение, передает Reuters.

В документе отмечается, что Британия должна строить технологически оснащенную и более ударную армию, в частности, чтобы противостоять потенциальной агрессии со стороны россии.

Читайте также Британия направит сверхдоходы от замороженных российских активов на вооружение для Украины

Поставка дронов стоимостью 350 миллионов фунтов стерлингов (около 473 миллионов долларов) — часть более широкого пакета военной помощи Украине, общий объем которого составляет 4,5 миллиарда фунтов.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Гили накануне встречи Контактной группы по обороне Украины, которая проходит в Брюсселе. Участие в ней принимают 50 стран, соорганизаторы — Великобритания и Германия.

Читайте также Британия объявила о самых масштабных санкциях против теневого флота рф

«Британия усиливает поддержку Украины, передавая сотни тысяч дополнительных дронов в этом году и завершая важную фазу поставки артиллерийских снарядов», — заявил Гили.

Кроме беспилотников, Великобритания уже с начала года поставила Украине 140 тысяч артиллерийских снарядов. Также в этом году планируется потратить еще 247 миллионов фунтов на подготовку украинских военных.

Напомним, в Минобороны заявили , что Украина вывела отрасль беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на новый уровень. Ежегодно отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) способен производить около десяти миллионов единиц дронов.

В 2025 году страны-участницы международной коалиции дронов планируют выделить 2,75 миллиарда евро в поддержку Украины. Общий объем помощи с момента создания коалиции в феврале 2024 года составит 4,5 миллиарда евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.