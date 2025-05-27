Британия направит сверхдоходы от замороженных российских активов на вооружение для Украины — Finance.ua
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Британия направит сверхдоходы от замороженных российских активов на вооружение для Украины

Казна и Политика
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Британия направит сверхдоходы от замороженных российских активов на вооружение для Украины
Британия направит сверхдоходы от замороженных российских активов на вооружение для Украины, mod.gov.ua
В течение 2025−2026 годов Украина получит за счет сверхприбылей с российских активов $3 млрд.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
«Это финансирование имеет не только практическую, но и принципиальную ценность. Сверхприбыли с российских активов устремляются на усиление украинской обороны — как ответ на агрессию и признание права Украины на защиту», — подчеркнул первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.
Согласно договоренности, в течение 2025−2026 годов Украина получит 3 млрд долларов. Средства будут направлены на:
  • закупку оборонной продукции иностранного производства;
  • ремонт и обслуживание военной техники;
  • реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний;
  • закупку других критически важных материалов, включая продукцию украинского производства.
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«Украинские предприятия имеют возможности на 35 млрд долларов, но дефицит средств не позволяет использовать их по полной. Поэтому привлечение сверхприбылей от замороженных российских активов станет значительным усилением для производственных и ремонтных мощностей украинского ОПК», — отметил замминистра по стратегическим отраслям промышленности Украины Давид Алоян.
Украинская сторона выразила благодарность правительству Великобритании за предоставление этого финансового пакета и поддержку производства вооружения в Украине.
Инициатива ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) является совместной программой стран G7, направленной на поддержку Украины. Ее суть заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставляемых странами G7 Украине. Общая сумма программы — 50 миллиардов долларов, из которых часть будет использована на обеспечение оборонных нужд.
По материалам:
Finance.ua
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