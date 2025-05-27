Британия направит сверхдоходы от замороженных российских активов на вооружение для Украины — Finance.ua

Британия направит сверхдоходы от замороженных российских активов на вооружение для Украины Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Британия направит сверхдоходы от замороженных российских активов на вооружение для Украины, mod.gov.ua

В течение 2025−2026 годов Украина получит за счет сверхприбылей с российских активов $3 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Это финансирование имеет не только практическую, но и принципиальную ценность. Сверхприбыли с российских активов устремляются на усиление украинской обороны — как ответ на агрессию и признание права Украины на защиту», — подчеркнул первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

Согласно договоренности, в течение 2025−2026 годов Украина получит 3 млрд долларов. Средства будут направлены на:

закупку оборонной продукции иностранного производства;

ремонт и обслуживание военной техники;

реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний;

закупку других критически важных материалов, включая продукцию украинского производства.

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«Украинские предприятия имеют возможности на 35 млрд долларов, но дефицит средств не позволяет использовать их по полной. Поэтому привлечение сверхприбылей от замороженных российских активов станет значительным усилением для производственных и ремонтных мощностей украинского ОПК», — отметил замминистра по стратегическим отраслям промышленности Украины Давид Алоян.

Украинская сторона выразила благодарность правительству Великобритании за предоставление этого финансового пакета и поддержку производства вооружения в Украине.

Инициатива ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) является совместной программой стран G7, направленной на поддержку Украины. Ее суть заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставляемых странами G7 Украине. Общая сумма программы — 50 миллиардов долларов, из которых часть будет использована на обеспечение оборонных нужд.

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