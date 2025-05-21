150 миллиардов евро на оружие: ЕС запускает программу укрепления обороны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

150 миллиардов евро на оружие: ЕС запускает программу укрепления обороны

27
150 миллиардов евро на оружие: ЕС запускает программу укрепления обороны
150 миллиардов евро на оружие: ЕС запускает программу укрепления обороны
ЕС запускает фонд SAFE, позволяющий инвестировать до 150 миллиардов евро в европейскую оборонку.
Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на польское председательство в Совете ЕС. Европейский Союз официально дал «зеленый свет» новому инструменту укрепления обороноспособности — Security Action for Europe (SAFE).
Его цель — позволить странам-членам привлечь до 150 миллиардов евро для инвестиций в оборонную промышленность.
Читайте также
«Чем больше мы инвестируем в вооружение наших армий, тем лучше сможем сдерживать тех, кто желает нам навредить», — говорится в заявлении.
Президент Европейского Совета Антониу Кошта назвал принятие SAFE «важным шагом в сильную Европу». По его словам, это исполнение обязательств, которые взяли на себя лидеры ЕС еще в марте.
Читайте также
«Инициатива поможет странам-членам совместно инвестировать в европейскую оборону, усиливая нашу общую безопасность», — подчеркнул Кошта.
SAFE предусматривает, что государства ЕС смогут одалживать средства у Брюсселя и использовать их на оборонные закупки, в частности через механизм совместных инвестиций. Такой подход должен сделать европейскую оборонку более мощной и менее зависимой от третьих стран.
📢 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems