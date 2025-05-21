150 миллиардов евро на оружие: ЕС запускает программу укрепления обороны — Finance.ua

150 миллиардов евро на оружие: ЕС запускает программу укрепления обороны
ЕС запускает фонд SAFE, позволяющий инвестировать до 150 миллиардов евро в европейскую оборонку.
Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на польское председательство в Совете ЕС. Европейский Союз официально дал «зеленый свет» новому инструменту укрепления обороноспособности — Security Action for Europe (SAFE).
Agreement on #SAFE.— Polish presidency of the Council of the EU (@POLAND25EU) May 21, 2025
The more we invest in equipping our armies, the better we will deter those who wish us harm.
Security, Europe!#Poland25eu
Его цель — позволить странам-членам привлечь до 150 миллиардов евро для инвестиций в оборонную промышленность.
«Чем больше мы инвестируем в вооружение наших армий, тем лучше сможем сдерживать тех, кто желает нам навредить», — говорится в заявлении.
Президент Европейского Совета Антониу Кошта назвал принятие SAFE «важным шагом в сильную Европу». По его словам, это исполнение обязательств, которые взяли на себя лидеры ЕС еще в марте.
«Инициатива поможет странам-членам совместно инвестировать в европейскую оборону, усиливая нашу общую безопасность», — подчеркнул Кошта.
SAFE предусматривает, что государства ЕС смогут одалживать средства у Брюсселя и использовать их на оборонные закупки, в частности через механизм совместных инвестиций. Такой подход должен сделать европейскую оборонку более мощной и менее зависимой от третьих стран.
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