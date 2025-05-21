150 миллиардов евро на оружие: ЕС запускает программу укрепления обороны — Finance.ua

150 миллиардов евро на оружие: ЕС запускает программу укрепления обороны Сегодня 17:40

150 миллиардов евро на оружие: ЕС запускает программу укрепления обороны

ЕС запускает фонд SAFE, позволяющий инвестировать до 150 миллиардов евро в европейскую оборонку.

Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на польское председательство в Совете ЕС. Европейский Союз официально дал «зеленый свет» новому инструменту укрепления обороноспособности — Security Action for Europe (SAFE).

Agreement on #SAFE.



The more we invest in equipping our armies, the better we will deter those who wish us harm.



Security, Europe!#Poland25eu — Polish presidency of the Council of the EU (@POLAND25EU) May 21, 2025

Его цель — позволить странам-членам привлечь до 150 миллиардов евро для инвестиций в оборонную промышленность.

«Чем больше мы инвестируем в вооружение наших армий, тем лучше сможем сдерживать тех, кто желает нам навредить», — говорится в заявлении.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта назвал принятие SAFE «важным шагом в сильную Европу». По его словам, это исполнение обязательств, которые взяли на себя лидеры ЕС еще в марте.

Читайте также Шмыгаль подтвердил миллиард евро от ЕС на оборонку: что еще обсудил с Каллас

«Инициатива поможет странам-членам совместно инвестировать в европейскую оборону, усиливая нашу общую безопасность», — подчеркнул Кошта.

SAFE предусматривает, что государства ЕС смогут одалживать средства у Брюсселя и использовать их на оборонные закупки, в частности через механизм совместных инвестиций. Такой подход должен сделать европейскую оборонку более мощной и менее зависимой от третьих стран.

InvestMarket от «Минфин». 📢 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.