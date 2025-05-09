Шмыгаль подтвердил миллиард евро от ЕС на оборонку: что еще обсудил с Каллас — Finance.ua

Шмыгаль подтвердил миллиард евро от ЕС на оборонку: что еще обсудил с Каллас Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил инициативу Европейского Союза по выделению 1 млрд евро для оборонной промышленности Украины по итогам встречи во Львове с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, где также выразил надежду на скорейшее согласование и одобрение 17-го пакета санкций блока против рф.

«Насыщенная и дружеская встреча с Высокой представительницей ЕС Каей Каллас во Львове. Важно и символично, что в День Европы, европейские партнеры бок о бок с Украиной. Обсудили широкий спектр вопросов, в частности ситуацию на фронте и оборонные нужды», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который сообщал о визите во Львов вместе с европейскими чиновниками на День Европы.

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«Благодарны инициативе по выделению 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности, а также инициативе по увеличению военной поддержки Украины в 2025 году», — отметил премьер в Telegram.

Украинская сторона также, по его словам, ожидает, что в ближайшее время будет утверждено положение о новом инструменте SAFE.

«Это позволит Украине участвовать в совместных закупках необходимой оборонной продукции вместе с государствами-членами ЕС как на европейском рынке, так и непосредственно у украинских производителей», — пояснил Шмыгаль.

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«Отдельно затронули тему санкций против россии. Рассчитываем, что 17-й пакет будет согласован и одобрен европейскими странами как можно быстрее. Необходимо усиливать давление на агрессора, чтобы принудить его к миру», — написал Шмыгаль.

Киев, по его словам, также рассчитывает на дальнейшую работу в вопросе конфискации замороженных российских активов и их направлении на нужды Украины.

УНН По материалам:

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