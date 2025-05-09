ЕС выделит €1 млрд для украинской оборонной промышленности — Finance.ua

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ЕС выделит €1 млрд для украинской оборонной промышленности

Казна и Политика
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ЕС выделит €1 млрд для украинской оборонной промышленности
ЕС выделит €1 млрд для украинской оборонной промышленности
Верховный представитель Европейского союза Кая Каллас анонсировала выделение 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности во время визита в Украину в пятницу.
«Мы едем в Украину и собираемся выделить один миллиард для оборонной промышленности Украины», — сказала Каллас на брифинге в Варшаве в четверг.
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Она отметила, что россия «не проявляет никаких признаков желания мира» и заявила о необходимости усиления давления на рф, «чтобы она также хотела мира».
«Мы работаем над 17-м пакетом санкций, который, надеемся, мы будем готовы принять на следующем Совете по вопросам иностранных дел. Затем мы недавно опубликовали дорожную карту, чтобы избавиться от российской энергии, а также частично это касается того, как мы будем обращаться с теневым флотом.
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Она отметила, что «чтобы любой мир продолжался, необходимы надежные гарантии безопасности».
«Мы также подчеркиваем, что военнопленных необходимо вернуть, депортированных детей, а также задержанных гражданских лиц. И наши санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока россия не возместит причиненный ими ущерб. И никаких переговоров об Украине без Украины, и никаких переговоров об Украине по европейской безопасности без Европы», — сказала Каллас.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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