ЕС рассматривает перенаправление €400 млрд региональной помощи в оборонную промышленность — Finance.ua

ЕС рассматривает перенаправление €400 млрд региональной помощи в оборонную промышленность Сегодня 09:45

ЕС рассматривает перенаправление €400 млрд региональной помощи в оборонную промышленность

Страны ЕС рассматривают возможность направления из региональной помощи почти 400 миллиардов евро в оборонную промышленность, включая бомбоубежища и военно-гражданские технологии, согласно документу, с которым ознакомился Euractiv.

Позиции, отраженные во внутреннем документе, как сообщается, показывают готовность нескольких стран ЕС использовать так называемые фонды сплочения (cohesion fund), предназначенные для социального и регионального развития, для своих оборонных потребностей.

Попытка была предпринята всего за несколько недель до того, как исполнительный орган ЕС должен представить следующий семилетний бюджет блока своим государствам-членам.

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Брюссель использует среднесрочный обзор регулирования «фондов сплочения», обычно простой шаг «для галочки», чтобы высвободить деньги для архитектуры безопасности Европы. Это одна из многих обсуждаемых идей, чтобы направить больше денег в оборонную промышленность, пишет издание.

Документ, как отмечено, показывает, как страны ЕС заинтересованы в стирании границ между гражданским и военным мирами, чтобы деньги можно было тратить попеременно на любой из проектов. Такая же картина наблюдается в военном альянсе НАТО.

Первоначальное предложение Еврокомиссии фокусируется на модернизации гражданской транспортной инфраструктуры с военным потенциалом, например мостов и дорог, достаточно прочных и больших, чтобы выдерживать вес танков или служить взлетно-посадочными полосами для посадки боевых самолетов F-35.

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Но государства-члены блока, как отмечается, просят еще большего масштаба. Латвия хочет, чтобы «фонды сплочения» покрывали жилье для солдат и бомбоубежища, в то время как Греция хочет, чтобы в схему была включена полностью военная инфраструктура, а не только объекты двойного назначения. Это открыло бы дверь для финансирования военных казарм.

Словакия, которая сейчас строит больницы, в том числе для военных, просит, чтобы такие сооружения — полезные как в мирное, так и в военное время — имели право на финансирование из «фондов сплочения», пишет издание.

Аналогичным образом Франция, как отмечено, хочет, чтобы определение соответствующей инфраструктуры включало «порты, аэропорты, подводные кабели и цифровые сети». Имея заморские территории в Индийском и Тихом океанах, она также хочет, чтобы самые отдаленные территории имели право на финансирование.

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Еврокомиссия также предложила использовать средства региональной помощи для наращивания производственных мощностей для производителей оружия, включая боеприпасы, ракеты, противовоздушную оборону и защиту критической инфраструктуры. Однако боевые самолеты будут исключены.

В этом случае Чехия предлагает также направить деньги компаниям двойного назначения, чья продукция также используется в гражданском мире, особенно в разработке технологий. Она также хочет, чтобы деньги проходили через всю ее цепочку создания стоимости, отмечает издание.

Странам ЕС еще предстоит обсудить, внести поправки и одобрить план. Европарламент находится на пути к внесению поправок в текст с помощью чрезвычайной процедуры, позволяющей ускорить законодательный процесс на несколько месяцев, пишет издание.

УНН По материалам:

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