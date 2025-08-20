Apple расширяет производство iPhone 17 в Индии, обходя пошлины Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple расширяет производство iPhone 17 в Индии, обходя пошлины Трампа

Технологии&Авто
9
Apple расширяет производство iPhone 17 в Индии, обходя пошлины Трампа
Apple расширяет производство iPhone 17 в Индии, обходя пошлины Трампа
Apple существенно расширяет производство iPhone в Индии, уменьшая зависимость от Китая. Компания начала выпускать все четыре модели iPhone 17 на пяти заводах, включая новые предприятия Tata Group и Foxconn. Это впервые, когда все новые модели для США с самого начала будут производиться в Индии.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным источников, в течение двух лет предприятия Tata будут обеспечивать до половины всего индийского производства iPhone. В то же время экспорт смартфонов из страны стремительно растет: всего за четыре месяца с апреля была отгружена продукция на $7,5 млрд, тогда как за весь предыдущий год — на $17 млрд.
Читайте также
Apple делает этот шаг, чтобы смягчить влияние тарифов на китайские товары. Хотя администрация Дональда Трампа пока освободила iPhone от общих пошлин, компании приходится действовать на фоне постоянно меняющихся торговых правил. В текущем квартале Apple ожидает дополнительных расходов в $1,1 млрд из-за пошлин.
Новой центральной моделью линейки станет тонкий iPhone 17 Air, в то время как Pro-версии получат существенно обновленную систему камер. Кроме того, в начале 2026 года в Индии начнется производство iPhone 17e, а впоследствии и iPhone 18.
Читайте также
Apple постепенно расширяет свое присутствие в Индии с 2017 года, а после пандемии и торговых войн еще более активно выводит производство из Китая. Теперь компания не только собирает смартфоны, но и занимается их проектированием и тестированием на месте.
Генеральный директор Тим Кук пообещал инвестировать $600 млрд в развитие Apple в США, чтобы сохранить льготы для индийских iPhone. Большинство моделей, продаваемых на американском рынке, уже будут производиться именно в Индии.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems