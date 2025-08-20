Apple расширяет производство iPhone 17 в Индии, обходя пошлины Трампа — Finance.ua

Apple расширяет производство iPhone 17 в Индии, обходя пошлины Трампа Сегодня 02:52 — Технологии&Авто

Apple существенно расширяет производство iPhone в Индии, уменьшая зависимость от Китая. Компания начала выпускать все четыре модели iPhone 17 на пяти заводах, включая новые предприятия Tata Group и Foxconn. Это впервые, когда все новые модели для США с самого начала будут производиться в Индии.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным источников, в течение двух лет предприятия Tata будут обеспечивать до половины всего индийского производства iPhone. В то же время экспорт смартфонов из страны стремительно растет: всего за четыре месяца с апреля была отгружена продукция на $7,5 млрд, тогда как за весь предыдущий год — на $17 млрд.

Apple делает этот шаг, чтобы смягчить влияние тарифов на китайские товары. Хотя администрация Дональда Трампа пока освободила iPhone от общих пошлин, компании приходится действовать на фоне постоянно меняющихся торговых правил. В текущем квартале Apple ожидает дополнительных расходов в $1,1 млрд из-за пошлин.

Новой центральной моделью линейки станет тонкий iPhone 17 Air, в то время как Pro-версии получат существенно обновленную систему камер. Кроме того, в начале 2026 года в Индии начнется производство iPhone 17e, а впоследствии и iPhone 18.

Apple постепенно расширяет свое присутствие в Индии с 2017 года, а после пандемии и торговых войн еще более активно выводит производство из Китая. Теперь компания не только собирает смартфоны, но и занимается их проектированием и тестированием на месте.

Генеральный директор Тим Кук пообещал инвестировать $600 млрд в развитие Apple в США, чтобы сохранить льготы для индийских iPhone. Большинство моделей, продаваемых на американском рынке, уже будут производиться именно в Индии.

